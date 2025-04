Après des mois de rumeurs, Vinícius devrait recaler l’Arabie saoudite pour prolonger au Real Madrid. Un dossier symptomatique du plafond de verre de la Saudi Pro League, qui déborde de joueurs passés par les plus grands clubs européens, mais qui ne parvient toujours pas à attirer des stars au sommet de leur art.

Tout n’est pas qu’une question d’argent, et heureusement. La Cadena SER l’assure désormais : le feuilleton Vinícius n’en est plus un, et le Brésilien va prolonger au Real Madrid. Sous contrat jusqu’en 2027, l’attaquant signera jusqu’en 2029 ou 2030 à la fin de la saison. Au grand dam de l’Arabie saoudite. Le Royaume avait pourtant sorti ses meilleurs arguments, qui se résument finalement à une seule chose : la promesse de le couvrir d’or. Vinícius aurait en effet pu parapher un contrat d’un milliard d’euros sur cinq ans dans le Golfe. Insuffisant pour convaincre celui qui a effleuré le dernier Ballon d’or de quitter le Real Madrid.

Cash is king, mais pas tout le temps

Les derniers mois ont laissé apparaître une brèche, dans laquelle l’Arabie saoudite s’est évidemment engouffrée. Intouchable en 2023-2024, Vinícius a vu son club lui mettre Kylian Mbappé dans les pattes, remettant en cause son statut de superstar incontestable et incontestée de l’équipe, sur le terrain et en dehors. Le meilleur joueur du monde a ainsi été obligé de laisser son côté gauche adoré, ponctuellement, pour que le Français prenne ses repères et que Carlo Ancelotti trouve la meilleure formule offensive. Le Brésilien a aussi pris un coup sur la tête en octobre lorsque le Ballon d’or, qui devait lui permettre d’asseoir son nouveau statut, a été décerné à Rodri. Un affront pour le lauréat du trophée The Best, qui ne s’est pas senti respecté et apprécié à sa juste valeur. Ajoutez-y un rendement en baisse (« seulement » 20 buts en 46 matchs) et des actes de racisme récurrents à son encontre, et vous commencez à croire à un potentiel départ…

L’Arabie saoudite surveille le dossier depuis un bon moment. Selon Marca, une rencontre a eu lieu en janvier avec les agents du joueur. Les Saoudiens ont sorti la totale : un contrat à un milliard d’euros sur cinq ans et un rôle d’ambassadeur de la Coupe du monde 2034. Mais Vinícius ne flanchera pas et privilégiera sa carrière sportive – sans négliger l’aspect financier puisqu’il touche environ 15 millions d’euros par an et qu’il sera augmenté en prolongeant son contrat avec le Real. Difficile, même pour les Saoudiens, de convaincre un presque Ballon d’or de 24 ans, très bien payé et en position de gagner des trophées chaque année.

La saison des râteaux

Aussi riche soit-elle, la Saudi Pro League se heurte à son plafond de verre. Les salaires alléchants suffisent pour attirer de bons joueurs dans la force de l’âge – Ivan Toney, Moussa Diaby, Steven Bergwijn, Aleksandar Mitrović, Jhon Durán, etc. – et des joueurs vieillissants qui, après avoir tutoyé les sommets, viennent remplir leur compte en banque – Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Pierre-Emerick Aubameyang, Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Sadio Mané, N’Golo Kanté, etc. Kevin De Bruyne, bientôt 34 ans et en bout de course à Manchester City, rejoindra peut-être cette liste cet été. En revanche, pour attirer des stars en pleine possession de leurs moyens et de leur potentiel footballistique, ça coince.

L’Arabie saoudite a ardemment courtisé Mohamed Salah, pendant des mois et des mois, en sachant que son contrat avec Liverpool arrivait à échéance en juin. Les discussions entre le Pharaon et le leader de la Premier League ont tardé à avancer, ce qui semblait offrir une véritable fenêtre de tir à la Saudi Pro League… Que nenni. Le meilleur buteur du championnat anglais a préféré prolonger avec les Reds et continuer d’écrire sa légende dans le Merseyside. Virgil van Dijk a lui aussi écarté une offre saoudienne XXL pour rester à Liverpool, peut-être échaudé par la pige peu concluante de son ancien capitaine Jordan Henderson. Le Royaume s’est dit prêt à faire preuve de patience pour développer son championnat. Tant mieux, car il lui faudra encore du temps pour se construire une véritable crédibilité aux yeux des joueurs les plus cotés.

