Opposé au Paris Saint-Germain, le Real Madrid n’a pas hérité du meilleur tirage en 8e de finale de la Ligue des Champions. Le milieu Toni Kroos (31 ans, 5 matchs et 2 buts en LdC cette saison) reconnaît que les Merengue n’ont pas été chanceux. Mais l'Allemand reste excité à l’idée d’affronter les Parisiens.

"C'est un adversaire très intéressant, a réagi l'ancien joueur du Bayern Munich dans une vidéo sur ses réseaux sociaux. Je pense que c'est l'adversaire le plus difficile que l'on pouvait affronter. Mais c'est pour ce genre de match que l'on joue.

On est impatients de jouer ce match, il y aura beaucoup de qualité sur le terrain. On verra ce qui se passera. Mais on est le Real Madrid, on a toujours hâte de jouer ce genre de match. On est confiant." Logique, puisque les Madrilènes restent sur 12 victoires et 1 match nul lors des 13 derniers matchs toutes compétitions confondues.