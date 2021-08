Pour une meilleure prise en charge de la dégradation de la mangrove dans la commune de Saint-Louis, les acteurs et autres intervenants dans le secteur se sont retrouvés dans la capitale du Nord. Rencontre au cours de laquelle les participants ont échangé sur l'importance de la régénération de la mangrove détruite à plus de 40 %, mais aussi des solutions d'adaptation aux changements climatiques.

Après la mise en place du comité de gestion composé de représentants des quartiers de Sor Diagne, Bangor, Khor et Boppou Thior, impactés par le projet de régénération de la mangrove à Saint-Louis, il fallait poser un autre jalon dans le cadre du plan d'action, par une formation des multi-acteurs, a indiqué le coordonnateur du projet, Mamadou Mbodj.

"Au-delà des représentants des quartiers concernés, la rencontre a été également ouverte aux pêcheurs artisanaux et aux autres acteurs dont les activités tournent autour de la mangrove. Mais vu l'ampleur de la dégradation de celle-ci à Saint-Louis, il est impératif de protéger ce qui reste et de restaurer la partie dégradée par des opérations de reboisement des différents sites. Pour cela, il faut la synergie de tous les acteurs pour la valorisation de l’écosystème de la mangrove", a-t-il ajouté.

Après la sensibilisation des participants sur l'importance de régénérer la mangrove de certaines localités de Saint-Louis, la rencontre des acteurs a été également une occasion pour les informer sur les impacts des changements climatiques. "Beaucoup de personnes subissent les conséquences des changements climatiques sans savoir qu'ils sont souvent les auteurs de ces dérèglements climatiques. C'est pourquoi on a invité les acteurs à prendre leurs responsabilités et à changer de comportement pour aller à l'inverse de la tendance du réchauffement planétaire", a déclaré M. Mbodj.

D’ailleurs, souligne-t-il, le projet veut s’étendre à l'adaptation aux changements climatiques pour renverser la tendance. Car "le problème est global. Mais il faut agir localement. Les impacts sont là, visibles à tous les niveaux, mais cela ne doit en aucun cas nous démotiver dans la lutte. Au contraire, ils doivent nous pousser à les affronter ensemble pour trouver des solutions d'adaptation par rapport aux impacts", a recommandé le coordonnateur.

Le secrétaire général adjoint de l'Association des amis de la nature a, pour sa part, invité les populations à la sauvegarde de la mangrove par l'arrêt de la coupe abusive d’arbres utilisés comme bois de chauffe.

Pour le chef du village de Doune, Baba Dièye et grand protecteur de la mangrove dans le Gandiol, le projet de reboisement de la mangrove Sénégal-Gambie est venu à son heure. "Depuis 1978, je m'active dans la protection de la mangrove et de l'écosystème. La protection de la mangrove à Saint-Louis est une nécessité, parce qu'elle possède l'une des plus belles densités de mangrove et que l’on ne trouve nulle part ailleurs en Afrique de l’Ouest", a expliqué Ahmeth Sène Diagne.

Ibrahima Bocar SENE (Saint-Louis)