Le tribunal de grande instance de Kolda a condamné, ce mercredi 26 octobre, Harouna Kandé, Abdoul Aziz Ly, Siradio Guissé et Malang Gadjigo à des peines allant de six mois à deux ans d’emprisonnement ferme. Ils ont été reconnus coupables des délits d’attentat à la pudeur, coups et blessures volontaires, recel, offre et cession de drogue.

Harouna Kandé est cultivateur de son état. Il a été condamné à passer deux ans à la citadelle du silence, pour le délit d’attentat à la pudeur sur Diénaba Kandé. Il s’est introduit nuitamment dans la chambre de la dame vers 4 h, sous prétexte qu’il cherchait où passer la nuit.

Des déclarations balayées d’un revers de main par Diénaba Kandé. Elle a expliqué que le condamné voulait la violer. Ce que Harouna Kandé a confirmé devant la barre du tribunal de grande instance de Kolda, ce mercredi. ‘’Si l’occasion se présentait, j’allais entretenir des rapports sexuels avec elle’’, a-t-il dit.

Un maitre coranique condamné à 6 mois de prison ferme

Hier, devant le tribunal, est également jugé Abdoul Aziz Ly, domicilié à la cité religieuse de Médina Gounass, condamné à six mois d’emprisonnement ferme. Abdoul Aziz Ly a été reconnu coupable du délit de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail de 21 jours à sa femme. Il s’est acharné sur sa conjointe au moment où elle était en train de dormir, tranquille, dans le lit, à l’aide d’un couteau. D’ailleurs, le certificat médical atteste que la dame a été poignardée à plusieurs reprises. A la question de savoir pourquoi il a commis cet acte, le maitre coranique a répondu qu’au moment des faits, il ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales.

Des explications balayées d’un revers de main par le procureur de la République qui a déclaré qu’Abdoul Aziz Ly est un danger ambulant pour la société. Le maitre coranique doit également payer une amende de 100 mille francs CFA au Trésor public.

Un Téfanké écope de six mois d’emprisonnement

Siradio Guissé, Téfanké domicilié à Manda Douane, a été attrait à la barre pour avoir acheté deux chèvres à Sonkodou, en Gambie, sans avoir de laissez-passer attestant sa propriété. Fort de ce constat, il a été condamné à six mois de prison ferme et une amende de 20 mille francs CFA à payer au Trésor public. Le délit de vol pour lequel il était poursuivi a été requalifié en recel.

Un adepte de chanvre indien condamné à deux ans de prison

Trois habitants du village de Saré Dicory, dans la commune de Tankanto Escale, ont été jugés ce mercredi. Il s’agit de Malan Gadjigo, d’Amadou Diallo et de Boubacar Sylla. Devant la barre du tribunal, Amadou Diallo et de Boubacar Sylla ont contesté les faits pour lesquels ils sont poursuivis. Tandis que Malang Gadjigo a reconnu les délits. Il a soutenu que les enquêteurs ont trouvé par-devers lui 23 cornets de chanvre indien. Ce qui lui a valu d’être le locataire de la citadelle du silence pour deux ans de prison ferme et une amende de 34 500 F CFA à payer au Trésor public. Les 23 cornets, une paire de ciseaux et du papier saisis chez lui ont été confisqués par le tribunal.

NFALY MANSALY