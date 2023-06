Recensement lieux de commerce

La campagne de recensement des lieux de commerce dans la région de Dakar a officiellement démarré hier. Les opérations menées par les volontaires de la consommation et sous la supervision du chef du Service régional du commerce de Dakar et de ses équipes ont été lancées au marché Tilène de la Médina. Une quarantaine de volontaires ont été déployés sur le terrain pour la collecte de données auprès des commerçants et l'affichage des QR codes personnalisés.

‘’Nous allons recenser les commerces, sous toutes leurs formes (commerces alimentaires, non alimentaires, de même enseigne ou d’enseignes différentes, etc.) et à tous les stades (importateurs, grossistes, demi-grossistes, détaillants).

On fera les coins et recoins de Dakar pour savoir le potentiel commercial qui existe et innerver notre système d’information commerciale. Nous allons apposer des QR codes qui, désormais, vont permettre le jumelage entre la géolocalisation et les données statistiques. Ainsi, l’État pourra faire le traçage du commerçant et le client pourra se situer dans l’espace et le temps’’, a fait savoir le chef du Service régional du commerce de Dakar, Amadou Tidiane Niane.

Dans ce sens, leurs équipes seront dans tous les marchés du Sénégal. Ensuite, suivront les boutiques de quartiers. Une collaboration des tenants de ces commerces est attendue par l’autorité. Cette action est soutenue et saluée par les représentants des commerçants. L’État, en s’engageant dans cette dynamique, compte rendre plus efficace sa politique face aux exigences du marché mondial pénétré par la transformation digitale, fait-on savoir.