REACTIONS

JUGE SOULEYMANE TELIKO

‘’Les avocats ont défendu l'idée qu'ils ont de la justice’’

‘’Je pense que pour tous ceux qui avaient assisté à l'audience, l'issue de ce procès ne faisait pas l'objet d'un doute. Encore une fois, la vérité a fini par triompher du mensonge et de la manigance. Je rends grâce à Dieu et remercie tous ceux qui m'ont soutenu. Je remercie particulièrement les avocats pour leur attitude admirable dans cette affaire. Je pense qu'ils ont démontré qu'ils sont des acteurs de premier plan de la justice. Parce que, pour moi, la position d'acteur de la justice renvoie moins à un statut, à des privilèges qu'à une posture qu'on doit assumer. Et en se mobilisant de façon aussi massive et spontanée, je pense qu'ils ont entendu défendre, non pas une personne, mais une cause. Ils ont défendu l'idée qu'ils ont de la justice. Et pour moi, c'est l'enseignement majeur qu'il faut retenir de cette affaire.’’

ME NDEYE FATOU TOURE, AVOCATE DE TELIKO

‘’Le tribunal s'est conformé à la vérité tout court’’

‘’Le tribunal s'est conformé à la vérité tout court. Et la vérité est que le juge, notre client Souleymane Téliko, a véritablement été victime d'une diffamation. C’est-à-dire qu'on lui a imputé et on a allégué des faits qui sont totalement faux et qui ne sont absolument pas conformes à la réalité. Tout ceci dans le but de porter atteinte à son honneur, à sa considération, à sa dignité. Vous avez vu l'acharnement avec lequel Madiambal Diagne s'est mis à faire des articles, des publications qui ont parcouru le monde sur le juge Téliko. En tant qu'acteur judiciaire, de prime abord, c'est particulièrement vil. C'est la raison pour laquelle le tribunal n'a fait que dire le droit, en (le) déclarant coupable des faits de diffamation (…) On ne peut pas s'amuser avec un organe de presse, à travers l'effet boomerang, avec les revues de presse, etc., avec l'honneur, la dignité et la considération des gens, surtout de personnes qui se sacrifient, nuit et jour, pour faire en sorte que notre Etat de droit, notre indépendance judiciaire puissent être sauvegardés et renforcés au plan institutionnel, mais également dans la pratique de tous les jours.’’

ME BABOUCAR CISSE, AVOCAT DE MADIAMBAL DIAGNE

‘’Il y a un esprit corporatiste qui prévaut autour de cette décision-là’’

‘’Le tribunal a rejeté les exceptions que nous avions soulevées et a déclaré Madiambal Diagne coupable du délit de diffamation, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ferme, à une amende de 600 000 F CFA et à payer à Souleymane Téliko la somme de 5 millions F CFA à titre de dommages et intérêts. Evidemment, cette décision-là, elle fera l'objet d'un appel. Parce que la bataille est loin d'être terminée. Donc, nous ferons tout pour que cette décision soit infirmée en appel. Parce que, manifestement, c'est une décision qui est contestée et contestable. Parce que simplement, il n'y a pas diffamation dans cette affaire-là. Quelque part, il y a un esprit corporatiste qui prévaut autour de cette décision-là. Nous avons un délai d'un mois pour faire appel.’’