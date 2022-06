Le Collectif des artistes pour la paix et la stabilité du Sénégal, une association de plusieurs démembrements à la fois artistiques, culturels, appelle à la paix et la sérénité, en cette période où il y a un regain de violence et une situation politique tendue. Elle est composée d’une jeunesse consciente qui se bat pour la paix dans ce pays. ‘’Nous constatons aujourd’hui que nous sommes en perte de vitesse, dans la mesure où l’on n’a plus de repères.

Nos chefs religieux sont attaqués de partout, insultés par une des personnes qui prétendent diriger ce pays. Alors que tout ce que nous avons constaté n’est rien d’autre qu’une immaturité de leur part. Nous, en tant que jeunesse de ce pays, artistes et voix de ceux qui n’en ont pas, nous disons halte à toutes ces attaques par rapport à ces chefs religieux, modèles, citoyens. Nous, en tant que jeunesse et espoir de ce pays, nous ne devons pas cautionner cela.

Nous n’allons plus accepter cela. Nous avons vu des bandes de malfaiteurs qui attaquent les biens publics. C’est indigne d’un patriote. Ils essayent de brûler ce pays. Nous en appelons à la responsabilité de tout un chacun, car nous avons rendez-vous avec l’histoire. Notre mission et de rester debout. Nous n’allons pas accepter que des malintentionnés viennent mettre le chaos dans le pays. Nous voulons la paix et le développement’’, a confié l’artiste Red Black, membre dudit collectif.