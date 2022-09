Grands artisans de la victoire du camp présidentiel, les habitants des départements de Vélingara et de Médina Yoro Foula ont aujourd’hui le sentiment d’être les grands perdants du remue-ménage ministériel orchestré par le président Macky Sall et son Premier ministre Amadou Ba.

Des visages renfrognés, un silence pesant et détonant, l’air triste… Tel est l’atmosphère qui prévaut dans les départements de Vélingara et Médina Yoro Foula, après l’annonce de la formation du nouveau gouvernement. Pour ce remaniement, les deux départements ont été, comme à l’accoutumée, méprisés, alors que les populations n’ont ménagé aucun effort pour renouveler leur confiance au président Macky Sall et son équipe, à chaque élection.

Pourtant, après les Législatives, des noms étaient avancés. Ils étaient pressentis pour intégrer la nouvelle équipe gouvernementale. Mais, au final, c’est encore la déception, aucun ministre n’est issu des deux départements de la région de Kolda. Vélingara et Médina Yoro Foula n’ont aucun représentant au sein de ce gouvernement.

‘’Et pourtant, lors de ces deux dernières élections territoriales et législatives, ces départements ont fait bonne figure. C’est inacceptable, cette absence de ministres dans nos départements. C’est une vraie déception’’, se désolent certaines populations interrogées.

‘’Si on tient compte du rapport de force des Législatives, Monsieur le Président de la République, les départements de Vélingara et de Médina Yoro Foula mériteraient au moins d’avoir des ministres suivant la logique que la nomination des ministres est fonction des résultats obtenus par département’’, ajoutent-elles. Pour ces populations, c’est un mauvais signal à l’endroit de ces deux départements et c’est en contradiction avec les résultats obtenus par le parti présidentiel dans ces deux contrées. ‘’Ce manque de considération ne donne-t-il pas raison à ceux qui qualifient nos départements de bétail électoral ?’’, s’interrogent ces habitants. Ils martèlent : ‘’Nous avons l’impression que le président Macky Sall ne se souvient de nos existences que pendant les campagnes électorales.’’

Les habitants des départements de Médina Yoro Foula et de Vélingara qualifient ce ‘’nouveau gouvernement de fantôme’’. Il ne les satisfait pas. Ils pensent que leurs préoccupations ne seront pas prises en compte. Pourtant, une grande majorité de la population sénégalaise vit dans ces départements où les problèmes s’accumulent, dont l’échec scolaire, le fort taux de chômage, le trafic de drogue.

‘’Monsieur le Président de la République, si au sein de l’APR de nos deux départements, il existe un déficit de cadres pouvant faire partie de l’équipe gouvernementale, il y a des cadres apolitiques compétents, très outillés et prêts à relever le défi qui y vivent’’, selon des habitants interrogés. Ils se disent déçus après la formation du gouvernement, car ils attendaient ‘’la nomination de purs produits de Vélingara et de Médina Yoro Foula aux compétences reconnues, ayant connaissance des problèmes et enjeux de leurs localités’’.

NFALY MANSALY