La cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves du lycée scientifique de Diourbel s’est tenue hier. Abordant le thème du discours d’usage prononcé par Oumar Mboup, Professeur de philosophie, le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, a déclaré : ‘’Je me réjouis aussi du thème choisi cette année, «Se préparer aux innovations scientifiques et techniques, une exigence d’un monde meilleur.» Votre thème soulève une problématique actuelle.

Dans un monde qui évolue si vite, quoi de plus pratique qu’une bonne maitrise pour se préparer au rendez-vous du développement dans ce monde où l’économie repose de plus en plus sur les savoirs scientifiques et technologiques. Quoi de plus admiratif pour le ministère de l’Éducation’’. Dans cet établissement, 89 prix par discipline, 47 prix d’excellence et quatre prix pour le comportement dans les dortoirs ont été remis aux potaches. Dans ce lycée, la mise aux normes est enclenchée. C’est ainsi que 200 matelas, 400 couvertures, 100 ventilateurs, huit climatiseurs, des armoires-frigo pour la salle informatique et l’infirmerie et une dotation de médicaments de premiers soins et du matériel informatique pour assurer une bonne connectivité ont été remis aux autorités scolaires, responsables de cette école.

...D’ailleurs, le ministre a annoncé : ‘’Dans le même sens avec nos partenaires nationaux, la finition des travaux, le rayonnement du mur de clôture, entre autres. Toujours sur la même lancée, l’équipement des dortoirs sera davantage amélioré. Soyez donc rassurés, chers élèves, que les autorités sont en train de tout faire pour améliorer vos conditions de vie ici à Diourbel. Des efforts importants ont été faits, mais il faut améliorer l’existant et le ministère s’y attèle. Depuis l’ouverture de ce lycée, nous avons les meilleurs au niveau national dans les matières scientifiques, que ce soit au niveau du baccalauréat et au niveau du concours général, alors que nous pouvons dire qu’au moment de l’ouverture, les conditions étaient difficiles, la construction n’était pas totalement terminée, mais nous ne nous sommes pas trompés de l’avoir ouvert très tôt.

La preuve, nous avons toujours 100 % au baccalauréat. Nous avons mis à votre disposition les meilleurs professeurs choisis difficilement. Les enfants sont ici aujourd’hui, chers parents d’élèves, dans cette belle école, parce qu’ils sont bons’’. À Diourbel, Mamadou Talla a annoncé que son département travaille à systématiser le numérique éducatif à tous les niveaux, pour pallier le déficit en manuels et faciliter l’encadrement rapproché. Dans le même domaine, confie Mamadou Talla, ‘’le ministère a engagé une réflexion, une grande stratégie nationale pour le développement de l’enseignement des mathématiques et des sciences de la technologie. Toujours pour la promotion de l’environnement scientifique, deux lycées scientifiques d’excellence d’intégration nationale pour l’équité à Sédhiou et à Kaffrine qu’on appelle lines’’.