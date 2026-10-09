Pratiquement 10 mois après la fameuse finale de la CAN 2025 du 18 janvier 2026 à Rabat, le Sénégal et le Maroc se sont retrouvés ce jeudi à Lausanne. Cette fois sur le terrain judiciaire, pour l’audience du Tribunal arbitral du sport (TAS), saisi par la Fédération sénégalaise de football après la décision du jury d’appel de retirer aux Lions de la Téranga le titre au profit des Lions de l’Atlas.

Le rendez-vous judiciaire tant attendu sur la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal s’est tenu ce jeudi à Lausanne. L’audience du Tribunal arbitral du sport (TAS) a démarré vers 9 h 30, heure suisse (7 h 30 GMT), à huis clos. Après les auditions et les plaidoiries des différentes parties, la séance s’est achevée dans l’après-midi.

La formation arbitrale était composée de trois membres : le Français Gérald Simon, président de la formation arbitrale et spécialiste du droit du sport ; l’Italien Luigi Fumagalli, arbitre désigné par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) ; et l’Allemand Ulrich Haas, arbitre choisi par la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Au sortir de l’audience, le secrétaire général de la FSF a réagi au micro de Dsports : « Ce que nous pouvons dire, c’est que nos avocats ont présenté notre plaidoirie, ont présenté toutes nos observations et ont été entendus par la formation arbitrale. Je ne peux pas dire ce qu’il s’est réellement passé, car c’est le secret du délibéré. Mais je peux assurer que le Sénégal s’est bien défendu », a déclaré Abdoulaye Seydou Sow. En revanche, le camp marocain a choisi de ne pas s’exprimer du tout.

Le verdict attendu plus tard

Les deux camps devront encore patienter avant de connaître le verdict des arbitres, qui devrait être rendu dans les prochains jours. « L’audience a commencé avec les représentants de toutes les parties : le Sénégal, le Maroc et la CAF. Toutes les parties sont représentées par des avocats. Nous avons un horaire assez strict, qui a été décidé avec l’accord des parties elles-mêmes.

Nous, le TAS, sommes là pour essayer de résoudre ce litige qui dure depuis plusieurs mois. Notre objectif est de rendre une décision le plus vite possible après l’audience », a expliqué le directeur général du TAS, Matthieu Reeb, au micro de RMC Sport.

Il a ajouté : « Je ne pense pas que ce sera aujourd’hui, ni demain. J’en suis à peu près sûr. En revanche, pour la suite, il faudra peut-être attendre cet après-midi pour avoir d’autres informations du tribunal afin que je puisse peut-être vous donner plus de précisions. Mais cela devrait prendre quelques jours, voire quelques semaines, si jamais les arbitres veulent rédiger une décision complète avec les motifs juridiques. »

À la suite de la décision du jury d’appel de la CAF déclarant que l'équipe nationale du Sénégal a perdu la finale de la CAN 2025 par forfait et attribuant la victoire à l'équipe nationale du Maroc sur le score de 3-0, la FSF a saisi le TAS par un appel enregistré le 25 mars 2026, demandant l'annulation de cette décision.

Pour défendre son dossier à Lausanne, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a constitué un pool d’avocats composé de Me Seydou Diagne, Me Aly Fall, Me Moussa Sarr, actuel ministre de la Justice, ainsi que de trois experts étrangers, dont le Suisse Serge Vittoz.

LOUIS GEORGES DIATTA