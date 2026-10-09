Moins performant depuis plusieurs mois, Vinicius Junior (26 ans, 8 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) conserve toute la confiance de ses partenaires au Real Madrid. Dans un entretien accordé à AS, le défenseur central Raúl Asencio (23 ans, 34 matchs et 2 buts toutes compétitions pour la saison 2025-2026) a pris la défense de l'ailier brésilien, convaincu que son coéquipier retrouvera prochainement son meilleur niveau.

"Vini reste Vini et le restera toujours. Il possède quelque chose de spécial. Tout le monde l'aime dans le vestiaire. Absolument tout le monde. C'est incroyable. Mais les joueurs ne sont pas des robots, nous sommes des êtres humains. Ce n'est peut-être plus le Vinicius d'il y a deux ans, mais il reviendra, parce que nous voyons ce qu'il fait au quotidien", a assuré l'Espagnol.