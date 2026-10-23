RTS - grève et boycott des JOJ

La grève annoncée à la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS) pour les 31 octobre, 1er et 2 novembre est suspendue. Le boycott des Jeux olympiques de la jeunesse l’est également. L’intersyndicale Synpics-Synpap a annoncé cette décision dans un communiqué daté du 27 octobre 2026, après des discussions avec les autorités.

Selon les syndicats, ces échanges ont impliqué le ministre de la Communication, le ministre du Travail ainsi que Matar Silla, présenté comme mandataire du Premier ministre. Ils ont débouché sur un « engagement ferme du gouvernement » concernant l’application progressive de l’accord d’entreprise de la RTS dès janvier 2027.

Cette échéance constitue le principal engagement rapporté par l’intersyndicale pour expliquer la suspension de son mouvement. Le communiqué ne précise toutefois ni les modalités de cette application progressive ni le calendrier des différentes étapes. La décision écarte ainsi, à ce stade, la perspective d’une grève aux dates annoncées et d’un boycott des JOJ par l’intersyndicale.

Il s’agit d’une suspension des mots d’ordre, dont la suite dépendra de la mise en œuvre des engagements obtenus. Dans son communiqué, l’intersyndicale remercie également les autorités, les organisations religieuses et les personnes qui se sont mobilisées pour favoriser un règlement rapide de la crise à la RTS.