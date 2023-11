Renaissance citoyenne

Le leader du Mouvement pour la révolution citoyenne (MRC), lancé le 16 juillet dernier, va à la rencontre des Sénégalais. ‘’L’objectif était de recueillir leurs parrainages. Conçu à l’origine comme un procédé démocratique de légitimation de candidatures, l’esprit du parrainage est hélas dévoyé par l’activisme politicien, la distribution de billets de banque, de promesses de financement de projets, d’enrôlement dans de système d’aide sociale et autres’’, lit-on dans un communiqué reçu ‘’EnQuête’’.

Dans ce cadre, il a pu recueillir avec la contribution active de ses militants et sympathisants un nombre très important de parrains (89,5 % du nombre maximum de parrains requis), dit-il. Par ailleurs, ‘’après de larges concertations avec toutes les instances du MRC et nos alliés notamment le mouvement ‘Perspectives 2024’, nous annonçons officiellement la décision de défendre, de sécuriser et de soutenir la candidature de Monsieur Bassirou Diomaye Faye, pour un véritable changement dans la gouvernance de notre cher pays qui a tout, mais manque presque de tout’’, annonce-t-il.