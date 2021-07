L’Etat s’engage à mettre en place une plateforme génomique A cette occasion, le ministère de l’Enseignement supérieur est revenu sur un projet qui tient à cœur la communauté scientifique, à savoir le projet de construction d’une plateforme génomique à Diamniadio pour permettre de booster la recherche dans certains domaines essentiels pour le développement et le bien-être des populations. Le directeur de la Recherche informe : ‘’Le thème est d’actualité et s’inscrit dans une dynamique déjà entamée par le ministère, en termes de création d’une plateforme de génomique dans le cadre de l’Institut des sciences et techniques avancés, en construction à Diamniadio et dans le cadre de la politique liée à la recherche scientifique dans notre pays.’’ Ce projet, selon Pr. Amadou Gallo Diop, doit répondre à des axes prioritaires de développement que sont : la Santé, l’Agriculture, les Infrastructures, la Maitrise de l’eau et l’Environnement. Selon le neurologue, il y a plusieurs thématiques et le rôle du ministère est de les encadrer, de les booster, à travers les universités publiques et privées, les institutions et instituts de recherches publiques et privées. Haro sur la dépendance scientifique Après la traite négrière, la colonisation, la néo-colonisation toujours en cours, les chercheurs africains ne perdent pas espoir de rattraper le train de l’innovation, pour ne pas demeurer éternellement des dépendants de l’Occident. Directeur général de la Recherche et de l’Innovation venu représenter le ministre de l’Enseignement supérieur à la célébration de la Journée de la renaissance scientifique africaine, professeur Gallo Diop affirme : ‘’Nos pays doivent fortement investir dans l’éducation précoce de nos enfants dans les sciences et technologies qui vont faire l’avenir, soutenir ces filières au niveau des collèges et lycées, et les booster, de manière puissante, dans les universités.’’ D’après le neurologue qui n’a pas manqué de souligner les efforts constants du gouvernement dans ce sens, c’est ce qui fait le développement et la puissance des pays du Nord. ‘’Ces pays, dit-il, ont beaucoup investi dans l’enseignement supérieur et la pratique de recherches axées sur le développement. C’est ce que nous devons faire, si l’Afrique veut, dans la compétition mondiale en cours, avoir sa place. Sinon, nous risquons, à l’instar de ce qui nous a rendu esclaves puis colonisés, nous retrouver dans une position de dépendance dans laquelle nous risquons de ne pas survivre’’. Et le professeur, se basant sur les ressources humaines de grande qualité dont dispose le Sénégal et l’Afrique, ne désespère pas. Il déclare : ‘’Notre pays regorge, de manière phénoménale, de ressources humaines d’une qualité mondiale, qui mérite une attention particulière en termes de conditions matérielles et financières de recherche… Il faut que les gouvernements et les populations, en Afrique, sachent et soient convaincus que le développement du continent, le développement de tout pays au monde, passe par la recherche et l’innovation. Quand on ne cherche pas et qu’on ne trouve pas, quand on n’innove pas, quand on ne crée pas, les autres qui vont le faire vont venir nous dominer et nous transformer en consommateurs chroniques.’’ D’après le directeur général de la Recherche et de l’Innovation, les plus hautes autorités du Sénégal s’emploient corps et âme pour remettre la science et les techniques sur les rails. ‘’Des instructions ont été données par le président de la République, qui est lui-même un scientifique, pour qu’on travaille dans ce sens. C’est ça qui va permettre l’éclosion de la recherche sénégalaise et africaine de manière puissante. Et c’est ce qui peut nous aider à faire remonter les filières scientifiques dans nos écoles, par l’exposition des enfants et de la population aux résultats de la recherche, mais aussi l’exposition, comme modèle, des universitaires et chercheurs, afin que leur vie inspire nos enfants et pousse plus d’adolescents et de jeunes à s’intéresser aux sciences et à la technologie’’. Sur la lancinante question des moyens, il explique : ‘’Dans tous les pays du monde où la recherche est puissante, les fonds publics ne représentent pas la majorité. Je crois qu’il y a une réflexion pour la formation des chercheurs au fund-raising. Le gouvernement a aussi une part à jouer dans le financement de la recherche, le secteur privé également.’’