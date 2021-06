Pour mieux renforcer leurs activités d’autopromotion, des femmes du département de Pikine sont soutenues par le ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire. Elles ont reçu une enveloppe de 157 millions F CFA.

A la suite de l’audience qui a été accordée par le président de la République à des acteurs du secteur de la microfinance, il y a quelques jours, le ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire travaille à la mise en place d’un dispositif de redressement et de renforcement des capacités des systèmes de finance décentralisés (SFD) de petite taille en difficulté, notamment ceux implantés en milieu rural et périurbain. Ceci contribuera, sans nul doute, à la construction d’un environnement social et solidaire pourvu d’opportunités de mieux-être pour toutes et tous, mais également de promouvoir l’autopromotion économique, surtout celle des femmes et des jeunes.

Selon la ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire qui présidait la cérémonie de remise de financement à la MEC-JSR avant-hier, elle partage avec le secteur la conviction que pour réaliser ce chantier noble et ambitieux, il est important de s’appuyer sur des évidences scientifiques claires qui mesurent leurs performances, identifient les goulots et les aident dans la prise de décision. C’est assurément cela, selon Zahra Iyane Thiam Diop, qui les a motivés à commanditer deux études aux thématiques pertinentes dont les conclusions seront exploitées avec attention par tous les acteurs concernés.

Par ailleurs, poursuit-elle, c’est grâce à ce partenariat noué qu’a abouti un refinancement d’un montant de 157 millions de F CFA. ‘’Cette ligne de refinancement est destinée à renforcer les activités d’autopromotion et de génération de revenus des membres de la MEC-JSR impactés par la pandémie, mais également à faire face à une demande de plus en plus croissante de crédits par les porteurs de projet (groupements de femmes, micro-entreprises). C’est l’occasion pour moi d’exhorter vivement les bénéficiaires finaux à faire un bon usage des ressources mises à leur disposition en les remboursant selon les conditions et modalités convenues’’, a souhaité la ministre.

Avant de les encourager à persévérer dans cette voie pour relever le défi de l’inclusion financière et sociale des populations défavorisées qui constituent une préoccupation majeure de la plus haute autorité. Dans ce cadre, poursuit-elle, les bénéficiaires peuvent compter sur l’encadrement et l’appui constant du département qu’elle dirige, pour consolider leurs efforts de développement et d’amélioration constante des conditions de vie des populations qui leur ont fait confiance.

En outre, elle a précisé que lesdits financements ne sont pas politisés, car ils ont été faits dans une commune dirigée par un membre de l’opposition.

CHEIKH THIAM