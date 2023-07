Yewwi Askan Wi s'est prêtée au commentaire du discours à la Nation du président Macky Sall de ce lundi. À l'occasion d'un point de presse, la première coalition de l'opposition est largement revenue sur la fatidique question du troisième mandat, finalement "tranchée".

Aucun mérite ! Tout l'exercice médiatique de YAW d'hier peut se condenser en ces deux mots. En effet, selon Yewwi Askan Wi, le président de la République n'a fait que respecter la Constitution, concernant sa troisième candidature. "Nous prenons acte, après cette sortie du chef de l'État relative notamment à la question du troisième mandat. Mais nous tenons aussi à préciser que ce n'est pas une renonciation de sa part ou une faveur qu'il nous fait, mais juste le respect des règles du jeu. Il a eu droit à deux mandats successifs, une troisième candidature était dès le départ illégale et illégitime", a commenté le président du Parti des républicains pour le progrès, Déthié Fall.

"Toutefois, poursuit le leader du PRP, nous l'attendons sur d'autres sujets. Ceux-là consistent en la libération de tous les détenus politiques sans exception et à l'organisation d'une élection présidentielle libre, transparente, mais surtout inclusive. Il ne faudrait pas aussi que ce jalon posé par le principal intéressé soit une ruse pour continuer d'isoler une certaine frange de l'opposition".

La déception de Guirassy

Contrairement à Déthié Fall qui constate juste une application des règles prédéfinies, un autre leader de la coalition, en la personne de Moustapha Guirassy, regrette toutes ces énergies que ce débat "inutile" a auparavant mobilisées. "J'ai envie de dire tout ça pour ça, tant ma déception est grande. Le président de la République pouvait nous éviter ce suspense, ces débats inutiles. Il aurait pu, depuis fort longtemps, éclairer la lanterne des Sénégalais. Son fameux ‘ni oui ni non’ et ses sorties qui pouvaient prêter à équivoque et tant d'autres actes entrevoyaient une troisième candidature de sa part", a soutenu M. Guirassy.

Poursuivant sa réflexion, l'ancien responsable au Parti démocratique sénégalais a invité les populations à ne pas se laisser emporter par les "belles paroles" du président Macky Sall. "Il est normal que certains puissent être emportés par l'émotion. Mais nous devons faire preuve de lucidité afin d'analyser la sortie de Son Excellence. Car, même s'il prétend avoir renoncé à une troisième candidature, en vérité, il n'a fait que respecter notre Constitution, cette dernière qu'il avait lui-même verrouillée en 2016 au sortir du référendum d'alors".

Ngagne Demba Touré craint un revirement du président Sall

Lors de sa communication, Ngagne Demba Touré s'est montré quant à lui très méfiant vis-à-vis de la position du président sur le troisième mandat. Selon lui, une volte-face à la dernière heure est toujours possible. Pour asseoir son argumentaire, le membre de Pastef a évoqué la jurisprudence ivoirienne, avec le président Alassane Dramane Ouattara, mais pas que. "Avec le président Macky Sall, il faut s'attendre à tout. Il pourrait bel et bien nous faire ‘une Ouattara’ et revenir sur sa parole. Mais qu'il sache que nul n'est indispensable. À côté du cas du président ivoirien, le locataire du palais peut nous sortir le coup Poutine-Medvedev, consistant à céder le pouvoir pour revenir candidater à la prochaine Présidentielle. Tout cela pour vous dire qu'il a plus d'un tour dans son sac. Méfiance !".

Le membre de Pastef a profité de cette tribune pour s'en prendre à ces membres de l'opposition qui avaient pris part au Dialogue national, les invitant à ne pas s'approprier ce triomphe qui, selon lui, n'appartient qu'au peuple sénégalais. "Si cette victoire doit être attribuée, elle doit revenir au peuple. C'est grâce à la détermination des populations sénégalaises que le président de la République a reculé dans cette affaire, car tous les actes posés depuis un certain temps présageaient un dessein de briguer une troisième candidature. Donc, que ceux qui accaparent déjà ce succès arrêtent cette récupération politique. Seuls nos concitoyens sont méritants dans cette histoire", a-t-il tranché.

Lors de ce point de presse, le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi a tenu à avertir les proches de Macky Sall qui pourraient se positionner pour être le candidat de Benno Bokk Yaakaar. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce lieutenant d'Ousmane Sonko a commis un écart de langage. "J’avertis les prochains candidats de l’APR. Évitez de manger chez Macky Sall et de boire son eau. Seulement, il est capable de vous empoisonner et de revenir nous dire : comme on n’a plus de candidat, je vais présenter ma candidature comme Alassane Ouattara".