Au sortir d'élection et de transition démocratique avec changement de régime, il est toujours observé un temps de latence pour relancer l'économie d'un pays. Dans un monde marqué par des conflits géopolitiques croissants, la perturbation des chaînes logistiques et des conséquences inflationnistes qui en découlent, le Sénégal se trouve confronté à des défis économiques sans précédent. Alors même que la dette mondiale atteint des niveaux alarmants, le pays doit envisager un reprofilage de sa dette afin de préserver sa stabilité économique et d'assurer un retour à une orthodoxie budgétaire nécessaire à la transformation systémique de son économie.

#### Contexte Économique et Incertitudes Mondiales

Le Sénégal, comme beaucoup de pays de la région, subit de plein fouet les effets collatéraux des tensions internationales, notamment la hausse des prix des matières premières et l'augmentation des coûts de transport. Selon les estimations de la Banque mondiale, l'inflation au Sénégal a atteint 4,4 % en 2022, alors que la moyenne mondiale se situait autour de 8,7 % au même moment. Ces chiffres illustrent comment des perturbations telles que la guerre en Ukraine et la crise énergétique ont des répercussions directes sur les économies émergentes.

#### La Nécessité du Reprofilage de la Dette

Face à une dette publique estimée à 67 % du PIB en 2022, le Sénégal doit envisager de nouvelles stratégies pour éviter des crises économiques futures. Plusieurs autorités financières, dont le ministre des Finances, ont souligné l'urgence d'adapter la structure de la dette à une réalité financière plus favorable. Comme en témoigne un rapport récent de la Cour des comptes, "la gestion de la dette doit être repensée pour garantir la soutenabilité et la réallocation optimale des ressources".

Le reprofilage de la dette pourrait permettre au gouvernement de renégocier les termes des emprunts existants, prolongeant ainsi les échéances de paiement et réduisant la pression immédiate sur le budget national. Dans ce contexte, le Sénégal a récemment sollicité des discussions auprès d'institutions financières internationales, notamment la Bank of America, pour explorer des options de soutien.

#### Vision de Transformation Systémique et Approche Endogène

Le reprofilage de la dette ne doit pas être une fin en soi, mais plutôt un moyen d'atteindre une transformation systémique de l'économie sénégalaise. La vision stratégique doit s'appuyer sur des impératifs d'autonomisation et de valorisation des ressources endogènes. À ce titre, les secteurs de l'agriculture et de l'industrialisation doivent devenir des priorités clés, soutenus par des investissements stratégiques.

La récente découverte de réserves pétrolières et gazières au Sénégal représente une opportunité unique. Selon les prévisions de l'Agence nationale des ressources pétrolières et gazières, le pays pourrait dégager jusqu'à 3 milliards de dollars par an d'ici 2025 grâce à ces ressources. Cela soulève la question de l'optimisation de ces ressources pour soutenir le développement durable et investir dans des secteurs critiques, notamment l'agriculture, qui emploie plus de 60 % de la population active.

#### Financer le Progrès : Allocations Stratégiques et Filets de Sécurité

Pour persuader et rassurer les institutions de Bretton Woods, une diplomatie économique et financière s'impose aux nouvelles autorités face aux partenaires techniques et financiers, in fine les bailleurs de fonds au rang des quels le FMI et la Banque Mondiale,...

Par ailleurs, pour assurer la pérennité du développement socio-économique, il est crucial que le Sénégal maintienne un soutien conjoncturel jusqu'en 2026. Cela implique la mise en place de filets de sécurité pour les populations les plus vulnérables, surtout dans un contexte où les prix des denrées alimentaires continuent d'augmenter. Le rapport de la Banque africaine de développement (BAD) indique que 26 % des sénégalais vivent en dessous du seuil de pauvreté.

Le financement du Projet de Développement Durable (PDD) doit inclure des investissements substantiels dans les infrastructures et les services sociaux, essentiels pour une croissance inclusive. Selon la "Vision Sénégal 2050", environ 30 milliards de dollars (18500 milliards FCFA) sont nécessaires pour transformer l'économie sénégalaise sur la période 2024-2029. Au demeurant, la mobilisation effective des ressources se pose avec acuité et in fine, un reprofilage de la dette est plus que nécessaire à cet effet: stratégies de veille économique pour le PROJET.

# En conclusion,

Le reprofilage de la dette du Sénégal doit être envisagé comme une opportunité de réévaluation et de redéfinition des priorités économiques. En intégrant une approche endogène et en tirant parti des ressources naturelles, le pays peut dessiner un avenir durable et résilient face aux incertitudes mondiales. L'optimisation des ressources pétrolières et gazières, couplée à un engagement fort en faveur de l'agriculture et de l'industrialisation, pourra garantir une trajectoire de croissance solide, tout en renforçant la stabilité budgétaire et économique. Le temps presse et les décisions prises aujourd'hui détermineront la résilience de l'économie sénégalaise face aux crises futures.

Dr. Seydina Oumar Seye