Le Sénégal accueillera, dans 14 mois, la nouvelle polyclinique de l’hôpital Principal de Dakar. Une structure sanitaire de 100 chambres dont la première pierre a été posée hier par le chef de l’Etat. Macky Sall, qui entend ainsi mettre fin aux évacuations sanitaires, renseigne que l’infrastructure sera financée par l’Etat du Sénégal à hauteur de 60 milliards F CFA. Il y exige le respect et la rigueur afin de garantir le secret médical.

Le chef de l’Etat veut mettre fin aux nombreuses évacuations sanitaires au Sénégal. C’est dans ce cadre qu’il a posé hier la première pierre de la polyclinique de l’hôpital Principal de Dakar. Une structure médicale de niveau 4 qui sera ainsi érigée en hôpital d’instruction des armées. D’après Macky Sall, il s’agit d’un projet innovant qui va permettre à notre pays d’élargir sa carte sanitaire en le dotant d’une infrastructure médicale de dernière génération, répondant aux normes et standards internationaux. La structure médicale sera érigée sur une superficie de 20 000 m2 qui va abriter 100 chambres et accueillir 33 spécialités. Le président de la République n’a pas cependant omis, à l’occasion de cette cérémonie, de rappeler qu’il s’agit d’un hôpital militaire et qui nécessite de la rigueur, de l’organisation et de la discipline.

‘’Ce ne sera pas un hôpital où règne le laxisme. Ce sera un hôpital d’instruction militaire. Dans ce pays, on s’empresse de divulguer le statut médical d’un patient, de parler de sa maladie et de son lieu de traitement. Ce qui est anormal. Un soignant ne doit pas rendre public le diagnostic d’un patient. Le secret doit être fondamental pour cette polyclinique. Nous ne voulons pas que des autorités soient exposées’’, a tenu à recadrer le chef de l’Etat pour qui, ce sont ces manquements qui sont à l’origine des nombreuses évacuations sanitaires.

Selon Macky Sall, la polyclinique de l’hôpital Principal de Dakar contribuera ainsi à faire du Sénégal un hub sanitaire de référence pour la sous-région. ‘’Cette infrastructure ultra-moderne d’une capacité de 100 chambres et d’un coût estimé à 60 milliards de francs CFA entièrement financé par l’Etat du Sénégal, permettra de réduire de façon significative les évacuations sanitaires souvent très couteuses. La nouvelle infrastructure sanitaire offrira des soins de qualité, avec des équipements de pointe, de la technologie dans différentes spécialités médicales, notamment dans le domaine de l’implantation rénale pour soulager définitivement les hémodialysés. Cette infrastructure va également renforcer notre souveraineté sanitaire et c’est toute la portée de la modernisation des services médicaux que j’ai initiée pour un système de santé résilient, performant et pérenne dans le contexte de la pandémie de Covid-19’’.

Le chef de l’Etat estime ainsi que l’amélioration des performances du système de santé demeure une priorité. Dès lors, indique-t-il, cette infrastructure publique participe à la modernisation de notre architecture hospitalière. ‘’Nous avons tenu à prendre le temps qu’il fallait dans la conception de cette polyclinique, nous avons plusieurs fois dû ralentir pour passer et repasser en revue, les études que le maitre d’œuvre avait proposées. Les travaux devront nous être livrés dans les 14 mois’’.