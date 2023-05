Le Rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication (Restic) salue et encourage les travailleurs de l'opérateur historique Sonatel dans leurs revendications pour le partage équitable des bénéfiques de la société. Il estime que cette revendication est légitime.

Et rappelle que le groupe de télécoms, opérateur dans la sous-région dans la téléphonie et Internet, a enregistré un bénéfice net consolidé de 280 milliards de francs CFA au terme de l'exercice financier 2022. Pour le premier trimestre de cette année 2023, c'est un bénéfice de 82,7 milliards enregistrés, des records historiques, même à la bourse d'Abidjan.

Le Restic demande, donc, à l'opérateur de partager les fruits de cette croissance exceptionnelle avec les travailleurs, afin de booster leur productivité et surtout de revoir à la baisse les tarifs de la téléphonie et de l'Internet pour les ménages sénégalais et surtout les PME et PMI, pour aider leur croissance et leur relance dans une économie post-Covid ou ces petites unités sont fragilisées.