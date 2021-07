A Kolda, les résultats de l’examen du baccalauréat technique ont été rendus publics, ce jeudi 8 juillet 2021. Il y avait 49 candidats répartis dans deux séries. A savoir la série Steg (Science et technologie et de l’économie et de la gestion) qui avait 49 candidats et la série G qui avait quatre candidats libres. Deux parmi les quatre étaient absents et les deux autres ont composé, mais ils ne sont pas admis. Pour la Steg, 12 sont admis d’office dont une mention ‘’Bien’’ et 24 sont attendus pour le second tour.

‘’Si tout le monde réussit au second tour, on se retrouvera avec un taux de 73,9 % de réussite au lycée technique de Kolda, contrairement à l’année dernière où on était à 80 %’’, a expliqué le proviseur dudit établissement, Babou Faye.

Cette année, il n’y avait pas eu de grèves ; les cours se sont déroulés normalement. Le seul hic, selon le proviseur, c’est la baisse du pourcentage qui s’explique par plusieurs facteurs dont la baisse du niveau des apprenants et la pandémie du coronavirus, entre autres.

Quant au docteur Mandicou Ba, Président du jury 13-92 au lycée technique de Kolda, il invite les candidats admissibles à récupérer leurs relevés de notes qui sont disponibles. ‘’Il faut qu’ils viennent récupérer leurs relevés de notes. Ils doivent choisir deux dominantes et une non-dominante et déposer le tout ce vendredi, au plus tard à 11 h. Et qu’ils restent à l’écoute. La date du démarrage sera officiellement annoncée par l’Office du Bac’’.

NFALY MANSALY