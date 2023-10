La Revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets de l’UEMOA, ouverte lundi, met sur la table les difficultés notées dans la transposition des dispositions communautaires en lois nationales. L'organisation sous-régionale espère régler ce problème afin d'accroître la compétitivité des économies de ses États membres.

La Revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au sein de l’UEMOA a comme objectif principal de favoriser l'accélération de l'application des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'union. Elle vise l'approfondissement de l'intégration régionale. "Il a été question d’évaluer les résultats atteints et relever les difficultés notées dans la transposition, afin d’apporter les solutions idoines susceptibles d’améliorer la compétitivité de nos économies. Cette dynamique communautaire devrait permettre aux populations de l’union de bénéficier davantage des fruits de l’intégration régionale", a déclaré Ange Mancabou, Coordonnateur de la Direction des services financiers du ministère des Finances et du Budget.

À en croire ce représentant du ministre des Finances et du Budget, l’objectif principal de cette revue est de "favoriser l’accélération de l’application des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au sein de l’union. Il sera l’occasion, pour le Sénégal, d’examiner 127 réformes et neuf projets. La mise à jour de la grille d’évaluation des réformes concerne l’ajout de cinq textes dans le domaine de la surveillance multilatérale, du transport, de l’enseignement supérieur, de la santé et de la culture’’, a expliqué M. Mancabou.

Pour clore son propos, il a rappelé que le mémorandum qui sortira de la revue technique sera soumis lors du "volet politique" qui réunira "le président de la Commission de l’UEMOA et l’ensemble des ministres concernés par les réformes et les projets de l’UEMOA". La représentante résidente de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) au Sénégal, Aïssa Kabo, dans son intervention, a d'abord fait savoir que ‘’l’exercice de la revue au Sénégal participe à l’identification des facteurs pour transformer les flux des différents efforts communautaires’’.

Poursuivant son propos, elle évoque des actions visant à donner un coup d'accélérateur au processus d'intégration aux plans national et régional. ‘’Au cours de nos travaux, il sera question d’échanger sur la base de la grille de pondération retenue d’un commun accord au cours de notre atelier, afin de ressortir les performances réalisées par le Sénégal dans la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA’’, soutient-elle.

La représentante résidente de la Commission de l’UEMOA s’est aussi réjouie de l’engouement et la forte adhésion des États membres lors des dernières éditions de la revue annuelle. Selon elle, "les réformes communautaires ont encouragé une dynamisation du dispositif national de suivi de mise en œuvre des textes, contribuant ainsi à un meilleur suivi de l’exécution des projets et programmes communautaires".

Mamadou Diop