C’est fait ! L’équipe du Sénégal de rugby a confirmé sa victoire face au Kenya, samedi dernier, en remportant sa deuxième sortie en Coupe d’Afrique des nations, hier, contre la Zambie (20-5). Ce résultat permet aux Lions de prendre la première place de la poule B qualificative au dernier tour du Rugby Africa Cup 2021-2022.

Les Lions de la balle ovale ont été costauds, hier, face à la Zambie. Après le Kenya (20-19) samedi dernier, c’est autour des Zambiens de s’incliner face à la furie des hommes du coach Sékou Sakho. Les Sénégalais ont remporté leur deuxième victoire en phase de poules de la Coupe d’Afrique des nations de rugby à XV sur le score de 20 à 5. L’équipe du Sénégal termine à la tête de la poule B, devant le Kenya, pays hôte, et la Zambie.

Les Lions sont donc qualifiés pour la prochaine étape de la Can, qui se jouera sous forme d’élimination directe. Le Sénégal aura pour adversaire le leader de la poule C qui regroupe l’Ouganda, l’Algérie et le Ghana. Ce groupe démarre son tournoi le week-end prochain, avec l’affiche Ouganda-Ghana.

‘’Nous sommes très contents. Nous sortons d’une victoire contre la Zambie. Cela fait trois matches de suite qu’on gagne. Ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps. Donc, il y a motif de satisfaction’’, a réagi le directeur technique national de la Fédération sénégalaise de rugby. Cette belle performance, a indiqué le capitaine des Lions Mohamed Samba, ‘’permet au Sénégal de rayonner sur le continent africain’’.

Selon Jacques Bassène, ‘’l’objectif est atteint’’, en attendant de connaitre le nom de l’adversaire pour le prochain tour.

Contrairement au match contre le Kenya hier, les Lions ont eu plus de maitrise aussi bien sur le jeu que sur le score. Ils ont été plutôt expéditifs, pour avoir scellé le sort de la rencontre en première période. A la pause, le score était déjà de 20-5. Le tableau d’affichage n’a pas évolué jusqu’à la fin du temps réglementaire.

‘’La clé de cette victoire, a analysé le DTN, a été notre capacité de récupération, à contenir les assauts des Zambiens et à porter le coup fatal quand il le fallait’’. Malgré l’exploit réalisé par l’équipe, ce n’est pas le moment de s’enflammer, a précisé Jacques Bassène. ‘’Nous nous tournons vers l’avenir en préparant des stages auxquels tous les joueurs prendront part’’.

Pour sa part, le capitaine promet que les joueurs vont ‘’continuer le travail’’ pour les prochaines échéances. ‘’Pour le moment, ça se passe bien, mais on peut faire de plus belles choses avec cette équipe. Elle a de l’âme, du cœur et n’a besoin que d’être soutenue’’, a déclaré Mohamed Samba, qui invite ‘’toutes les bonnes volontés qui pourraient venir nous rejoindre dans cette belle aventure’’.

Douze sélections nationales participent à cette phase de poules et sont réparties dans quatre groupes de trois équipes. Les deux premières de chaque groupe s’affrontent au sein d’un tableau à élimination directe. Le vainqueur de la finale est déclaré champion d’Afrique et sera qualifié pour la Coupe du monde 2023. Le finaliste sera qualifié pour le tournoi de qualification final de ce Mondial.

LOUIS GEORGES DIATTA