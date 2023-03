Dans le département de Goudomp, le président de la République a procédé, ce jeudi 2 mars, au lancement officiel des travaux du Promovilles, de la maison de la jeunesse et de la citoyenneté et de la rive gauche du Pakao long de 56 km.

Le bitumage de la rive gauche du Pakao, une vieille doléance de la population, permet de résoudre la question de l’enclavement des communes de Sandiniéri, de Karantaba, de Kolibantang jusqu’à Saré Téning, commune de Niagha, en passant par l’axe Saré Kolibantang - Saré Halal jusqu’à Saré Yoba Diéga.

D’après le chef de l’État, la réalisation de ces routes, longues de 56 km, est une réponse pertinente aux priorités stratégiques de la région confrontée aux problématiques de désenclavement, d’infrastructures sanitaires et scolaires, d’accès aux services sociaux de base et de valorisation de produits locaux.

À cela s’ajoute la deuxième phase de la boucle du Boudié Sud qui permettra de relier désormais Sédhiou à Bambali. Ce n’est pas tout. Les autres projets concernent le tronçon Saré Alkali - Bogal et Ndiamacouta, ainsi que le pont barrage de Diopcounda.

Toutes ces réalisations s’inscrivent dans le cadre du programme spécial de désenclavement. D’ailleurs, ce projet a déjà démarré pour réaliser 2 850 km de routes en milieu urbain comme en milieu rural, ainsi que les ouvrages d’art sur l’ensemble du territoire national. Il est financé par l’État du Sénégal avec l’appui de ses partenaires pour un montant de 453 milliards F CFA. Dans le cadre du plan Sénégal émergent, il mobilisera plus de 60 entreprises nationales et générera 50 mille emplois.

Pour la première fois, l’État du Sénégal va réaliser des travaux de grande envergure, de cette qualité dans cette partie du pays. Ces travaux constituent une mise en œuvre de sa vision du désenclavement des villes de cette partie sud du Sénégal.

Le Promovilles changera le visage de Goudomp

‘’Les travaux du Promovilles vont changer la physionomie de Goudomp et ils vont donner un visage d’urbanité, une voirie moderne, un éclairage public et un assainissement. Ces travaux prendront également en charge le drainage des eaux pluviales avec des ouvrages adaptés’’, a souligné Macky Sall.

Le président de la République de poursuivre : que ‘’ce projet va s’élargir progressivement aux autres communes du département de Goudomp et répond à une forte préoccupation de l’emploi des jeunes et leur entrepreneuriat, à travers ces travaux à haute intensité de main-d’œuvre’’.

Selon Macky Sall, l’État va utiliser le pavage pour permettre aux jeunes de Goudomp d’être formés, à travers le Programme d’urgence pour l’emploi et insertion des jeunes ‘’Xeyu Ndaw Ni‘’. ‘’J’ose également demander au ministre de la Jeunesse de vous octroyer un quota de 100 emplois nouveaux ’Xeyu Ndaw Ni’ ici dans le département de Goudomp’’.

À en croire le chef de l’État, la maison de la jeunesse et de la citoyenneté, qui coûte plus d’un milliard F CFA, disposera de toutes les commodités et concentrera un ensemble de services adaptés aux besoins, aspirations et atteintes de la jeunesse. Cette maison de la jeunesse sera ainsi un cadre privilégié de rencontres et d’échanges, de loisirs, de formation et d’éducation civique des jeunes en vue de mieux valoriser leur engagement au service de la nation.

NFALY MANSALY