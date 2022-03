Sénégal-Israël

Dans le cadre du renforcement des relations économiques et commerciales entre le Sénégal et l’Israël, le ministre Amadou Hott, a été reçu par son homologue Hamad Amar, le mardi 8 mars dernier à Jérusalem. ‘’Au cours de la rencontre, les deux ministres se sont félicités des relations économiques et commerciales entre leurs pays et ont exprimé leur souhait de les renforcer. Le ministre Hamar a salué les performances de l’économie sénégalaise, malgré la pandémie de la Covid-19, avant de se réjouir des projets réalisés par les entreprises israéliennes dans le pays.

Il a aussi manifesté sa volonté à les accompagner, pour plus d’investissements israéliens au Sénégal, notamment, en relevant le plafond de financement israélien pour notre pays’’, renseigne un communiqué du ministère sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération, transmis hier, à EnQuête. La même source indique aussi que le ministre Amadou Hott s’est félicité de l’intérêt des entreprises israéliennes à accompagner l’État du Sénégal dans la réalisation de différents projets stratégiques, notamment dans les secteurs de l’Éducation, de l’Agro-industrie et de la Technologie.

‘’Durant son séjour en Israël, le ministre Amadou Hott a également rencontré les banques israéliennes qui financent le Sénégal, notamment la Banque Mizrahi avec qui il a signé un accord de financement pour le projet de fourniture et de déploiement d’équipements et services pour la connectivité des bâtiments administratifs via la technologie LTE. Pour finir, Amadou Hott a rencontré la société israélienne Mitrelli, qui accompagne le gouvernement dans des projets stratégiques du PSE dans le secteur de la formation professionnelle et de l’agro-industrie’’, rapporte le communiqué.