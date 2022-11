Pour constater de visu l'état d'avancement des travaux d'équipements connexes et paysagers engagés dans la vieille ville, la coordonnatrice nationale du Programme de modernisation des villes du Sénégal (Promovilles) a effectué hier une visite de chantier. Au menu de la tournée, il y avait, entre autres étapes, les aménagements en cours de réalisation sur les berges du fleuve, dans la langue de Barbarie, l'installation d'abris bus à certains endroits stratégiques de la ville et la reconstruction de la maison de la Femme, sur la corniche, dans le faubourg de Sor.

Le Promovilles intervient à Saint-Louis depuis 2018, à travers différents projets. D’après sa coordonnatrice nationale Astou Diokhané Sow, Saint-Louis a bénéficié de la structure de plus sept milliards F CFA d'investissements. Une enveloppe financière qui a servi d'abord à la réalisation d'équipements routiers et, dans un second temps, des équipements connexes et d'espaces paysagers pour améliorer le cadre de vie des populations.

"Dans différents quartiers de la commune de Saint-Louis, plus de 11 km de voiries ont été réalisés. Des infrastructures qui ont des effets visibles et positifs à Marmiyal Darou, Cité Niakh et Leona, surtout pendant la période hivernale", a-t-elle déclaré. Avant de souligner qu'au-delà des réalisations de la voirie, d'autres chantiers seront très prochainement livrés aux autorités locales. "Il y a des aménagements paysagers au niveau des berges du fleuve, dans la langue de Barbarie, et la mise en place de dix abris bus pour faciliter et atténuer le temps de patience des usagers. De tels ouvrages pourront également générer des revenus à la commune de Saint-Louis. Il y a également les aménagements connexes avec la maison de la Femme sur la corniche qui a été complètement démolie et rebâtie sur une plus grande surface. D'ailleurs, l'infrastructure reconstruite va permettre aux femmes de développer des activités génératrices de revenus. Je compte sur le dynamisme des femmes pour que cette maison bien équipée avec des unités de transformation de légumes et de céréales puisse être bien entretenue", a signalé Astou Diokhané Sow.

La visite de chantier a été également saisie par le préfet du département de Saint-Louis pour saluer l'initiative des responsables du Promovilles. Pour Modou Ndiaye, la mission de suivi que Promovilles a effectuée à Saint-Louis est une bonne pratique qu'il faut faire tout le temps. "Il est bien de concevoir un projet, de le faire valider par les populations, de le réaliser. Mais au cours de la réalisation, il faut organiser des missions de suivi pour voir le niveau d'exécution technique et financier", a soutenu le chef de l'Exécutif départemental. Avant d'inviter les populations bénéficiaires à la protection, à la préservation et à l'entretien des ouvrages réalisés par le Promovilles.

"Les édifices publics sont préservés. Raison pour laquelle j’appelle à la compréhension des jeunes qui, le plus souvent, n'hésitent pas à saccager les biens publics. Mais aussi, j'interpelle la presse qui a un rôle important de sensibilisation, de communication, d'éducation et d'information à jouer au niveau des populations, par rapport à l'entretien des équipements collectifs", a-t-il ajouté.

À l'issue de la tournée, les organisations de base et les autorités locales ont unanimement reconnu les efforts louables déployés par Promovilles. Pour Aly Sine, Directeur des services techniques municipaux et représentant du maire de Saint-Louis, les réalisations du Promovilles ont changé le visage de la ville de Saint-Louis.

