La 2e édition de la Foire internationale agricole du Nord (Fian) s'est ouverte hier au barrage de Diama, pour 72 heures. Une opportunité pour les acteurs agricoles et les partenaires techniques et financiers d'échanger à travers des expositions de matériel, des panels et des conférences publiques.

Organisée par Sahel Découverte, en parfaite collaboration avec la Société de gestion du barrage de Diama (Soged)/OMVS, la Fian se veut un moyen de promotion du développement et de la modernisation du secteur agricole. Profitant de la cérémonie officielle d'ouverture de la foire, le haut-commissaire de l’OMVS, Mohammed Ould Abdel Vettah, a magnifié la tenue de la Foire internationale agricole du Nord qui est une vitrine offerte aux pays membres de l'organisation qu’il dirige pour valoriser le potentiel hydroagricole du bassin du fleuve Sénégal. Avant de rappeler que l’une des principales missions de l’OMVS est de contribuer à l’atteinte des objectifs de la souveraineté alimentaire dans les quatre pays membres.

"L'initiateur de la Fian, Jean-Jacques Bancal, mérite des hommages. Parce que l'initiative va contribuer au développement socioéconomique de ce secteur prometteur, mais aussi va permettre aux différents acteurs de la filière agricole d’exposer et d’échanger sur des problématiques liées à la disponibilité de la ressource en eau, en vue d’assurer la souveraineté alimentaire de nos États", a déclaré Mohammed Abdel Vettah.

Rappelant que l'OMVS, depuis sa création, a inscrit dans ses missions la souveraineté et l'autosuffisance alimentaire et sécuritaire, d'où les réalisations des barrages de Diama et de Manantali qui ont beaucoup contribué à la disponibilité de l'eau toute l'année pour les populations riveraines.

Toutefois, le haut-commissaire de l'OMVS a reconnu que la filière agricole est fortement impactée par les changements climatiques, avec des épisodes récurrents d'inondations et de sécheresses dans des pays membres.

"Nous travaillons à une résilience de la filière agricole face aux changements climatiques. Sous la direction du président du Conseil des ministres de l'Hydraulique de l'OMVS, Serigne Mbaye Thiam, des rencontres avec les ministres des États membres sont prévues dès la semaine prochaine à Dakar. Des entrevues qui seront tenues pour voir et discuter avec les différentes parties prenantes, afin d'avoir des réponses concertées face au phénomène des inondations et autres dégâts des changements climatiques pour que la filière agricole soit résiliente", a soutenu Mohammed Ould Abdel Vettah.

D’après Jean-Jacques Bancal, initiateur de la Fian, l'avenir du Sénégal dépend essentiellement de l'agriculture.

"Le Sénégal présente des potentialités agricoles énormes qu'il faut tout juste exploiter. D'ailleurs, c'est ce qui est recherché à travers l'organisation de cette foire. Si nous exploitons à fond les opportunités offertes par l'agriculture, le Sénégal aura sous peu son indépendance agricole", a signalé M. Bancal.

Il faut noter que plus de 70 entreprises intervenant dans le secteur agricole participent à la 2e Foire internationale agricole du Nord (Fian).

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS