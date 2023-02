La 2e édition du Forum sur les énergies renouvelables dans la zone nord du Sénégal est bouclée. Pendant 72 heures, les différents acteurs et participants ont échangé au cours de panels à la Chambre de commerce de Saint-Louis. Des rencontres au cours desquelles de fortes recommandations ont été retenues pour trouver des financements complémentaires via les collectivités territoriales.

Pour les organisateurs, les partenaires et autres participants à la 2e édition du Forum sur les énergies renouvelables dans la zone Nord, l'heure a sonné pour que les collectivités territoriales inscrivent dans leur budget des actions de promotion des énergies renouvelables, afin de créer un fonds pour des financements complémentaires.

Pour l’expert à l’ARD de Saint-Louis, Abdourahmane Guèye, une batterie de recommandations a été produite par les panélistes et partenaires à l'issue des trois jours de discussions.

À l'en croire, parmi les décisions majeures arrêtées, on peut noter, entre autres, l’orientation du forum en une journée nationale de promotion des énergies renouvelables portée par le ministère du Pétrole et des Énergies renouvelables, en rapport avec les ARD des 14 régions et Enda Énergie, à partir de 2024. Pour ce projet, a expliqué M. Guèye, l’ARD de Saint-Louis, en tant que coordonnatrice nationale des agences régionales de développement du Sénégal, est chargée de le coordonner pour sa réalisation.

Malgré les gros efforts consentis par les autorités du secteur, il reste encore un important gap à combler, surtout en milieu rural.

Ainsi, pour la réalisation de l’accès universel d’ici à 2025, il a été recommandé d'actualiser le taux d’accès à l’énergie des collectivités territoriales et de mettre en œuvre les plans territoriaux d’action énergie des régions pour contribuer à sa réalisation.

Pour Abdourahmane Guèye qui a lu les recommandations de la 2e édition du forum de Saint-Louis, il faut renforcer la capacité des collectivités territoriales sur les enjeux, les opportunités et les formes de partenariat pour la promotion des énergies renouvelables, mais surtout renforcer les synergies d’actions entre les acteurs pour plus de cohérence et d’efficacité dans les projets.

Une autre orientation moins importante sur laquelle les panélistes ont beaucoup insisté, a été le développement et le renforcement des mécanismes d’accès aux financements pour des investissements liés aux énergies renouvelables, notamment des financements à long terme et des garanties souveraines.

Au cours des échanges, les acteurs ont beaucoup insisté sur la formation des jeunes sur les filières des énergies renouvelables pour l'atteinte des objectifs à l'horizon 2025. Un objectif qui passera par l'accompagnement des structures de formation technique et professionnelle. Il s'agit des Isep, des centres de FPT et de lycées techniques de la zone Nord (Saint-Louis, Louga et Matam), pour le renforcement et le développement de modules appropriés de conception de projets, de fabrication, d'entretien, d'exploitation, entre autres, permettant l’insertion des jeunes sur toute la filière énergétique renouvelable.

Dans les recommandations du forum de Saint-Louis, il a été question, également, de soutenir le développement de business modèles pour les populations bénéficiaires et les organisations faîtières. Une manière de faciliter l’auto-emploi des jeunes formés par la création d’entreprises de prestations sur l’installation, la maintenance et l’entretien des équipements d’énergies renouvelables et de vente.

Il faut signaler que les travaux des panels ont été menés par Modou Mamoune Diop, l’adjoint au gouverneur chargé du développement, du représentant du ministre du Pétrole et des Énergies renouvelables, Kader Diop, et des directeurs des ARD de Saint-Louis et de Matam. Une foire de trois jours sur les énergies renouvelables a aussi accompagné le forum.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS