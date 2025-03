Le gouverneur de Saint-Louis a présidé, hier, un comité régional de développement consacré spécialement aux préparatifs de la fête du 4 Avril. En présence du colonel commandant la zone militaire n°2 et l'ensemble des chefs d'unités des forces de défense et de sécurité de la région, ils ont partagé les orientations des autorités avant de retenir un défilé grand format dans la capitale régionale. D’ailleurs, pour l’édition 2025, d’importantes innovations sont prévues pour les 3 et 4 avril pour rendre la fête mémorable.

En attendant la fin des travaux de la place Baya (ex-place Faidherbe), la célébration de la fête de l’indépendance sera délocalisée sur l’avenue Macky Sall (ex-De Gaulle) dans le faubourg de Sor. L’information a été donnée hier par le gouverneur de Saint-Louis, Al Hassane Sall, à l’issue d’un comité régional de développement (CRD) organisé pour l’occasion.

Pour lui, toutes les dispositions seront prises en collaboration avec toutes les parties prenantes, le temps de retrouver le site traditionnel de la manifestation. ‘’Pour l’édition 2025, les festivités seront organisées au niveau de la place Abdoulaye Wade, à la descente du pont Faidherbe. Pour les parades civiles et militaires, elles auront lieu sur l'avenue Macky Sall, en attendant qu'on ait un site beaucoup plus adapté aux défilés de grande envergure, donc de grand format’’, a déclaré Al Hassane Sall. Signalant qu’à la veille du grand défilé civil et militaire du 4 Avril prochain, des activités innovantes seront déroulées à Saint-Louis pour ‘’pimenter’’ la fête. ‘’Il y aura la traditionnelle retraite aux flambeaux, activité qui sera animée par l'armée et les forces de sécurité. La grande nouveauté du 4 Avril 2025, ce sont les sauts de militaires parachutistes. Il y aura pour cette année-ci un saut en parachute et c'est même prévu de sauter sur le fleuve. Ça va être l'attraction de cette édition. Nous attendons que tout cela soit stabilisé et que le jour J, la veille du défilé, que toutes les populations puissent voir nos vaillants militaires sauter en parachute sur le fleuve Sénégal’’, a indiqué le gouverneur.

Il a aussi annoncé qu’il y aura des activités sportives, avec des tournois de football, de basket ou de toutes disciplines sportives retenues pour préparer le défilé. ‘’Par ces activités impliquant des civils à côté des militaires, nous continuons à prouver à l'ensemble des acteurs que nous disposons d'une armée-nation, une armée aux côtés des populations pour relever les défis qui jalonnent notre commun parcours’’, a ajouté Al Hassane Sall.

La fête du 4 Avril, qui marque l’accession du Sénégal à la souveraineté nationale et internationale, est aussi celle des forces armées et de la jeunesse. À Saint-Louis, un défilé grand format réunira les forces de défense et de sécurité représentées dans la région, mais également les établissements scolaires. Il y aura les mouvements de jeunesse et l'ensemble des franges de la communauté.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS