À l’instar de leurs sœurs du monde entier, les femmes leaders du parti Pastef de la commune de Saint-Louis ont célébré la journée du 8 Mars par une conférence publique. Une rencontre que la marraine de la journée a saisie pour inviter les femmes et les filles à continuer de revendiquer leur véritable place dans la société sénégalaise.

Loin du folklore habituel des festivités du 8 Mars, différents panélistes sont intervenus sur l'égalité, les droits et l'autonomisation des femmes. Des problématiques qui sont en lien avec le thème de l’édition 2025 de la Journée mondiale de la femme. Mame Diarra Sow, directrice de l’Office des lacs et cours d’eau (Olac), a appelé ses sœurs à s'autodéterminer dans une société sénégalaise parfois très injuste envers les couches vulnérables.

‘’Les femmes ne doivent plus être des outils ou des éléments de manipulation. C’est pourquoi, au-delà de la célébration, nous devons continuer à revendiquer nos droits, qui sont des droits légitimes que toute femme doit avoir dans la société sénégalaise’’, a déclaré Diarra Sow. Pour la responsable politique et marraine de la cérémonie, il est essentiel que les femmes soient encore plus présentes sur tous les fronts pour mieux réclamer leurs droits.

‘’Cette journée a été une belle occasion pour inviter toutes les femmes à être davantage présentes, que ce soit dans les entreprises ou dans les directions. Partout où la femme peut avoir des fonctions éligibles, il faut qu'elle se batte pour obtenir ce poste. Que les femmes s'autodéterminent, qu'elles soient un peu libres et qu'elles revendiquent leurs droits, mais aussi l'égalité. Qu'il n'y ait pas de discrimination, par exemple dans la distribution des postes de responsabilité ou tout autre poste éligible à la tête de l'État’’, a-t-elle ajouté. Avant de rappeler que des efforts ont été faits, mais qu'il reste encore du chemin à parcourir.

‘’Aujourd'hui, des femmes sont promues à des postes de responsabilité qui n'ont jamais été occupés par des femmes. Cela montre aux femmes qu'elles ont les potentialités et les compétences. Il suffit d'oser. Et quand on ose, on réussit nos objectifs’’, a conclu Diarra Sow.

IBRAHIMA BOCAR SEND, SAINT-LOUIS