Erigée en commune à la faveur de l’acte 3 de la décentralisation, Gandon couvre 420 km2. Elle est distante de Saint-Louis de moins de 12 km. Elle polarise 56 gros villages et de nombreux hameaux. Au dernier recensement, sa population était évaluée aux environs de 47 000 habitants. La commune fait partie également de l’une des rares collectivités locales gérées par une femme. Il s’agit de Mme Khoudia Mbaye, élue maire en 2014 et réinvestie par la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) pour un second mandat en janvier 2022, à la tête de la municipalité de Gandon. Pendant sept ans, la gestion de l’équipe sortante est marquée par la touche féminine du maire. D’ailleurs, la commune a été distinguée à plusieurs reprises dont la dernière distinction obtenue est le label OR. Un prix remporté pour bonne gouvernance, à la suite d’un audit qui a été organisé en 2020 par le Forum civil et l’Association des maires du Sénégal.

La commune de Gandon figure dans le cercle restreint des collectivités locales gérées par une femme, depuis les dernières élections locales de 2014, vu le faible pourcentage de femmes maires et de présidentes de conseil départemental au Sénégal. Sur les 557 collectivités territoriales, il n’y a que 15 femmes maires, soit 2,69 % des édiles du Sénégal et seulement deux femmes présidentes de conseil départemental sur les 45 départements, soit un taux de 4,44 %. Pourtant, cette faible représentativité de la gent féminine aux instances de décisions et à la tête des collectivités locales, n’a nullement été un handicap pour les femmes maires de réussir leurs missions d’élues et de bien gérer leur localité.

A Gandon, même si tout n’est pas rose, Madame le Maire, Khoudia Mbaye, souligne œuvrer en compagnie d’une dynamique équipe de conseillers pour améliorer les conditions des populations de sa commune. Pour l’ancienne ministre de la Promotion des investissements, des Partenariats et du Développement des télé-services de l’Etat, de son élection en 2014 à aujourd’hui, les démarches et la gestion des affaires de la cité se sont faites de manière inclusive avec toutes les factions concernées.

‘’Si nous sommes satisfaits de notre bilan, c’est parce que tout le monde s’est sacrifié aux réformes que j’ai mises sur place. L’équipe dirigeante a réussi là où beaucoup de personnes ont péché. Elle est parvenue à faire aimer et rapprocher l’administration locale aux populations de la commune de Gandon. Depuis que nous sommes installés, aucun administré n’hésite à se rendre à la mairie pour régler des problèmes administratifs. Pourtant, c’était un épineux problème entre élus et populations. L’administration est ponctuelle, régulière et délivre avec rigueur et transparence les papiers à temps aux ayants droit, tenant compte de l’enclavement et des difficultés de déplacement des communautés. Ce qui est un des socles de la bonne gouvernance locale’’, explique Mme Khoudia Mbaye.

Rencontré à la porte de la mairie de Gandon, des documents à la main, Modou Guèye, chauffeur de profession et habitant le village de Mbenguène Boye, salue les changements notoires de l’administration. ‘’Nous habitons dans des zones de difficile accès. On hésitait beaucoup à venir à la mairie pour se faire délivrer un papier. Mais avec l’arrivée de Khoudia Mbaye et de son équipe, nous avons constaté une nette amélioration dans la diligence des actes administratifs. Mieux, dans les autres secteurs, nous populations avons observé aussi des avancées significatives, grâce à la touche et à l’organisation d’une femme leader. Je ne suis d’aucun parti politique, mais on dirait que les femmes gèrent mieux les choses publiques que les hommes’’, dit-il avant de monter à bord de son taxi.

La gestion des femmes plus appréciée

A en croire la mairesse sortante, si les réformes de gouvernance via une bonne gestion de l’administration sont à saluer, celles mises en place pour gérer le foncier restent une belle réussite de l’équipe municipale. Car, rares sont les collectivités locales qui ne sont pas secouées par des scandales fonciers. Mais grâce à la politique foncière transparente mise en place, Gandon ne traine aucun litige foncier.

‘’Après notre élection, nous avons imposé une rupture en installant un système d’information foncière pour gérer les nombreux problèmes trouvés sur place. Un cadastre rural a été mis en place pour plus de transparence dans la gestion du foncier de la commune, avec la construction et l’équipement d’un bureau foncier à Leybar, en partenariat avec le Pdidas. Mieux, dans l’attribution des terres, les populations locales sont impliquées. Au moment de notre prise de fonction, deux grandes entreprises agricoles occupaient de vastes terres de la commune, sans aucun contrat avec la mairie. Une injustice que nous avons dénoncée et rétablie. Pour une gestion souveraine du foncier, notre équipe a désaffecté à Senhuile 5 000 ha. Pour une meilleure gestion foncière dans la commune de Gandon, un état des lieux est en cours, pour déterminer avec précision la géolocalisation des superficies attribuées ou occupées, de l’assiette foncière disponible, des usages qui y sont rattachés, en tenant compte du POAS. Le résultat qui en découlera servira de base de données pour le SIF de Gandon et guidera efficacement la gestion foncière future’’, a-t-elle signalé.

Les autres secteurs des compétences transférées n’ont pas été en reste, si on en croit à la première magistrate de la commune de Gandon. ‘’L’éducation et la formation professionnelle ont reçu d’importants moyens sur fonds propres pour la construction de salles de classe, de clôtures de mur d’écoles, de latrines dans les établissements, de dotations de fournitures scolaires, de subventions aux élèves et étudiants ressortissants de la commune. Pour disposer de l’eau courante, des bornes-fontaines ont été implantées dans des écoles de certains villages. Le conseil a aussi délibéré pour l’installation d’un centre de formation professionnelle en tourisme et en restauration à Ndiawsir, dont les clés ont été récemment remises aux autorités par le ministre Dame Diop. On peut également signaler l’affectation d’un site à Ville-Neuve 1 pour l’érection d’une école dédiée à la formation aux changements climatiques’’, éclaire Mme Khoudia Mbaye.

Avec ses 56 villages et hameaux éparpillés, les populations ont senti des améliorations dans leur prise en charge sanitaire. La commune, divisée en trois zones, s’est dotée d’une ambulance médicalisée par zone et des chauffeurs ambulanciers recrutés par la mairie. ‘’Les postes de santé et de cases de santé sont mieux dotés annuellement en médicaments. Ce qui n’a jamais été le cas avant, parce j’ai fait plus de 12 ans dans la zone. Des zones enclavées comme le village religieux, qui accueille toujours des manifestations et ses environs, ont bénéficié de la construction d’un poste de santé pour un montant de plus 50 millions F CFA. Les trois postes de santé (Rao, Mbarigo et Gandon) ont reçu une importante dotation de matériel médical qui permet aux populations de se soigner sur place pour certaines maladies. Les ambulances facilitent les évacuations aux personnels soignants. Des avancées qui sont à saluer’’, renseigne l’un des agents communautaires du poste de santé de Rao.

Il ajoute qu’en tant que femme, Madame le Maire a très tôt compris les besoins des femmes de sa commune, en instituant des crédits revolving aux groupements des femmes.

Challengée par un candidat de l’Apr, elle dénonce un acte déloyal

L’accès à l’eau, à l’électricité, la protection de l’environnement, le désenclavement, la jeunesse et le sport n’ont pas été oubliés par l’équipe municipale de Gandon, sous la conduite de Mme Khoudia Mbaye. ‘’D’importantes sommes d’argent, avec l’accompagnement de partenaires, ont été investies pour améliorer les conditions de vie de nos administrés. Nous avons constaté également que d’importantes réalisations sont faites par le conseil municipal. Dans certains grands villages, l’eau est puisée dans les robinets et l’électricité est à portée de main. Cependant, nous reconnaissons qu’il reste d’autres chantiers dont on a l’ambition de les terminer, si on est réélue’’, déclare l’ancienne ministre de la Promotion des investissements, des Partenariats et du Développement des télé-services de l’Etat.

Il faut signaler que la responsable nationale de la LD, en dehors des candidats de l’opposition, aura en face d’elle un autre adversaire issu de la mouvance présidentielle. Il s’agit d’Alpha Mamadou Diop, jeune leader de l’APR/Gandon. Une attitude que la mairesse sortante qualifie d’acte déloyal envers elle et à la coalition BBY qu’elle dirige pour les prochaines élections locales.

Ibrahima Bocar SENE (Saint-Louis)