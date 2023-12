La candidate à l'élection présidentielle 2024, Anta Babacar Ngom, est depuis hier l’hôte de la région de Saint-Louis. La tête de file de l'Alternative pour la relève citoyenne (Arc) a saisi l’occasion pour vilipender le régime de Macky Sall. Elle fustige avec la dernière énergie l'oubli volontaire et la négligence organisée dont est victime Saint-Louis. Avant de décliner les grands axes de son programme pour la région Nord.

Pour la candidate Anta Babacar Ngom, la victoire en 2024 est à portée de main et le chemin vers un Sénégal nouveau est déjà tracé par l'engouement et la détermination notés à Saint-Louis et à chaque étape de la tournée nationale. “L'heure est à l'action. L'ère de la corruption, de la mauvaise gestion et de l'inefficacité doit prendre fin. Raison pour laquelle je m'engage à instaurer une transparence totale, à responsabiliser nos dirigeants et à garantir que chaque franc dépensé contribue à l'amélioration de la vie de chaque Saint-Louisien”, a déclaré Anta Babacar Ngom.

Très remontée contre les pratiques du régime en place, la responsable de l’Arc a dénoncé avec la dernière énergie les nombreux obstacles au développement dont souffre Saint-Louis. “Malgré le potentiel économique immense de Saint-Louis, elle est entravée par des années de négligence. Celle-ci a exacerbé les obstacles au développement, laissant le patrimoine culturel et naturel à la merci du changement climatique, de l'érosion côtière et de la montée des eaux. Les défis environnementaux tels que la pollution et la surpêche aggravent la situation, mettant en péril l'avenir de la ville”, a déploré Mme Diack.

Revenant sur les potentiels économiques de la région, le leader de l’Arc a signalé que la position stratégique de Saint-Louis, à la confluence du fleuve Sénégal et de l'océan Atlantique, en fait un centre vital pour l’industrie de la pêche, une source inestimable de nourriture et de vie pour le peuple. Avant d'ajouter que les terres fertiles qui l'entourent sont le berceau d'une agriculture riche et variée, une promesse de sécurité alimentaire et de prospérité.

“Je veux donner à Saint-Louis un avenir où l'industrie de la pêche n'est pas seulement une source de subsistance, mais un modèle de durabilité et d'innovation. Nous mettrons fin à la surpêche et à l'exploitation illégale de nos ressources marines, en instaurant un moratoire strict sur la pêche industrielle”, a expliqué Anta Babacar Ngom. Ce moratoire, a-t-elle poursuivi, permettra la régénération de nos stocks halieutiques et mettra fin au pillage de nos ressources par les flottes étrangères.

La pêche, l’agriculture et le tourisme, les priorités de la région

La candidate de l'Arc à la Présidentielle a également promis aux populations du Nord d’investir dans des technologies modernes pour surveiller les eaux territoriales sénégalaises et à imposer des sanctions sévères aux contrevenants. ‘’La formation de nos pêcheurs dans des méthodes de pêche durables sera ma priorité, de même que l'amélioration des infrastructures de mareyage pour assurer la qualité et la traçabilité de nos produits de la mer. Parallèlement, je m'engage à promouvoir l'aquaculture comme moyen de diversifier nos ressources alimentaires. L'innovation sera au cœur de cette initiative, avec l'adoption de techniques telles que l'aquaponie et des systèmes de recirculation d'eau, réduisant notre dépendance aux ressources en eau douce et minimisant l'impact environnemental”, a tenu Anta Babacar Ngom.

Les vastes terres et l'abondance de l'eau douce seront mises à profit pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, a fait savoir le leader de l’Arc. ‘’L'agriculture et l'agroalimentaire sont également au cœur de notre vision. Nous ferons de la revitalisation des vallées fossiles une priorité de gouvernance. Nous transformerons nos terres fertiles en bastions de l'agriculture durable, en développant des cultures phares telles que la riziculture, la patate douce, les fruits et légumes, le maraîchage, le millet, le sorgho, la canne à sucre et le coton. Les produits de notre terre sont transformés sur place pour créer des emplois et valoriser nos ressources locales”, a-t-elle avancé.

La tête de file du mouvement Arc s'est aussi engagée à donner à Saint-Louis sa véritable place dans le tourisme. “Avec son patrimoine mondial, ses traditions culturelles uniques et sa beauté naturelle, Saint-Louis offre un potentiel immense pour un tourisme durable et enrichissant. Nous envisageons de créer des hôtels haut de gamme, des restaurants étoilés et des attractions qui ne se contentent pas de servir les touristes, mais qui racontent notre histoire, célèbrent notre culture et préservent notre environnement”, a promis Anta Babacar Ngom.

Avant d’annoncer que notre merveilleuse côte sera transformée en un paradis écologique, promouvant l'écotourisme et les activités de loisirs respectueuses de l'environnement.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS