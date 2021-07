Les candidats de Saint-Louis planchent depuis hier sur les épreuves de l’entrée en 6e et du Certificat d’études élémentaires (CFEE). Les responsables de l’IEF de Saint-Louis/commune ont pris toutes les dispositions pour un bon déroulement des examens. Lors de la traditionnelle tournée des autorités administratives et académiques dans les centres, à part quelques absences de candidats libres, aucun dysfonctionnement n’a été signalé.

Au total, 5 057 candidats sont régulièrement inscrits dont 2 832 filles et 2 224 garçons. Les candidats qui sont répartis dans 30 centres d’examen dans la commune, ont composé pour la première journée en français et en mathématiques. A en croire l’Inspecteur de l’éducation et de la formation de la commune de Saint-Louis, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement des épreuves.

"Nous avons fait le tour de certains centres de la commune, mais aucune irrégularité ne nous a été signalée par les chefs des centres. Cependant, on a noté 84 absents parmi les élèves dont la majeure partie est constituée de candidats libres. On a enregistré plus de 98 % de participation dans la circonscription de Saint-Louis/commune", a déclaré Amadou Al Ousseynou Sarr,

De plus, assure-t-il, les surveillants sont en nombre suffisant dans toutes les salles et la supervision est bien assurée par les inspecteurs. Ainsi, "553 enseignants sont convoqués pour assurer la surveillance et le secrétariat des épreuves. Des missions de supervision sont envoyées dans les centres d'examen divisés en 4 zones et ces dernières sont menées par moi-même et le pool d'Inspecteurs de l’éducation" a ajouté l'IEF Amadou Sarr.

Pour l'adjointe au préfet du département de Saint-Louis, la tournée dans les centres a permis d'apprécier le satisfaisant dispositif mis en place. "Compte tenu de l’importance que le ministère de l'Education nationale accorde à cet examen qui se déroule cette année encore dans un contexte particulier marqué par la pandémie de la Covid-19, nous avons constaté partout un respect strict du protocole sanitaire, notamment le lavage des mains, le port du masque ou toutes les autres actions allant dans le sens d’un déroulement normal, sécurisé et sans risque de l'examen. La sécurité des lieux est aussi bien assurée par la police et les ASP, conformément aux recommandations des autorités", s'est félicité Yaye Ndioro Sarr.

Pour les potaches-candidats au CFEE, malgré quelques perturbations durant l'année scolaire, les épreuves sont jugées abordables. Interrogé après les épreuves de français, sagement assis sur un bidon jaune à côté d'une salle du centre Boly Diaw de Diamaguène dans le faubourg de Sor, quelques feuilles entre les mains, un candidat, élève dudit établissement, juge les sujets abordables dans l’ensemble. "Les épreuves ne sont pas difficiles pour le moment. Si on fait attention, on peut avoir une bonne note", a signalé Cheikh Fall. Un sentiment qu’il partage avec quelques camarades de classe.

Selon ces derniers, des exercices semblables leur ont été proposés lors des révisions en classe. D’ailleurs, les surveillants rencontrés dans les différents centres ont unanimement confirmé que les sujets proposés sont bien du niveau des candidats. "Malgré les perturbations de l’année scolaire, les élèves des classes de Cm2 ont pratiquement bouclé leur programme et étaient depuis des semaines en révision. Donc, tout candidat attentionné peut s’en sortir et réussir sans grande difficulté", a rassuré Mme Diouf.

Ibrahima Bocar SENE (Saint-Louis)