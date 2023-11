En prélude à la célébration de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, la Délégation à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/FJ) a organisé un forum de 48 heures dans la capitale du Nord. Une opportunité qui a été saisie par les différents secteurs d'activité pour échanger sur le soutien de la redynamisation et de l'interconnexion des acteurs du secteur tertiaire.

Des responsables de la Der/FJ étaient hier à Saint-Louis pour marquer une journée particulière, dans le cadre de la célébration de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat. Le choix de la ville de Saint-Louis pour abriter un tel événement n'est pas fortuit. À en croire le coordonnateur de la délégation, Sega Sy, la ville présente beaucoup de potentialités favorisant un accueil chaleureux et une atteinte des objectifs. "Pendant 48 heures, nous avons eu l'opportunité de participer à des échanges et à des panels qui ont permis aux participants de discuter des avantages et des opportunités dans la région de Saint-Louis. Nous pouvons dire que durant ces deux jours, l'objectif de créer une communauté solide entre acteurs autour de l’entrepreneuriat est largement atteint”, a déclaré Sega Sy.

Pour le coordonnateur de la Der/FJ, la diversité des participants et de secteurs d'activité du tertiaire a été une grande opportunité pour l'émergence de synergies fructueuses. “Les panels et les ateliers ont servi de cadre d’échanges et de partage d’expériences aux participants pour booster le secteur entrepreneurial. En tant que partie prenante de l'événement, on peut dire que le forum a également offert un espace propice pour permettre aux jeunes entrepreneurs d’explorer de nouvelles idées, de partager leurs expériences et d’identifier les possibilités de futures collaborations. Nous espérons qu’à l'issue des échanges entre les différents acteurs, quelque chose de positif va renaître dans la jeunesse de Saint-Louis”, a souhaité M. Sy.

Les travaux du forum de Saint-Louis ont été également une belle occasion pour les acteurs de discuter de l'identification des structures d'accompagnement disponibles. Pour le coordonnateur de la Der/FJ, il a été donné l'opportunité aux jeunes entrepreneurs de comprendre les mécanismes et les ressources mis à leur disposition. “Des ressources qui peuvent les accompagner dans leur parcours entrepreneurial. Les échanges concernant ce volet renforcent la vision à long terme de ce forum en tant que catalyseur de croissance durable pour l'écosystème entrepreneurial”, a souligné Sega Sy.

Avant de signaler qu’il y a d'autres structures publiques comme le 3FPT, l’Adepme, le Fongip, etc., pour soutenir et accompagner les jeunes entrepreneurs. Mais malheureusement, a-t-il ajouté, cela ne suffit pas, parce que ne représentant que 10 % des demandes.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS