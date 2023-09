Un nombre considérable de femmes et de jeunes quittent l'enseignement sans acquérir les compétences nécessaires pour intégrer le marché du travail. Pour pallier ce problème, 150 femmes issues de six groupements féminins de Saint-Louis ont bénéficié d’une formation de courte durée en pâtisserie.

La formation professionnelle des femmes et des jeunes reste une préoccupation pour les autorités. C'est dans ce contexte que la mairie de Saint-Louis a initié un partenariat avec la 3FPT, pour une série de formations professionnelles de courte durée pour les femmes et les jeunes de la commune.

Pour l'adjointe au maire chargée de l'éducation, de l'alphabétisation, de la formation et de l'insertion des jeunes, Fatou Diouf dite "Feuz", l'objectif de la collaboration entre les deux structures est de former 172 groupements féminins, soit plus 3 400 femmes et près de 400 jeunes dans différents modules.

"Le lot des 150 femmes qui ont reçu leur attestation de pâtissière n'est que le premier jet d’une longue série de formations professionnelles à courte durée. Pour nous, c'est une manière d'appuyer les femmes et les jeunes à pouvoir intégrer le monde du travail", déclare Fatou Diouf.

Selon toujours l'adjointe au maire de Saint-Louis, il s’agit de délivrer aux femmes et aux jeunes sans emploi des formations pratiques de courte durée, de leur permettre de suivre des cycles de formation-adaptation et de leur faciliter l’insertion professionnelle.

"Il n’est pas question de former ces catégories pour les former, mais plutôt de les encadrer pour qu’ils aient toutes les compétences et le savoir-faire qui leur permettront, à la fin de la formation, d’occuper un emploi’’, précise-t-elle. Avant de rappeler que les objectifs de ce partenariat avec le 3FPT visent à combattre le chômage qui s’accentue au Sénégal, à réduire drastiquement l’émigration clandestine et à permettre aux jeunes de se qualifier, quel que soit leur niveau d’études, pour pouvoir prétendre à un emploi salarié ou de s’auto-employer.

"Mais s’il y a possibilité de les accompagner directement dans leurs plans d’affaires, nous le ferons. Si tel n’est pas le cas, nous essayerons de les orienter dans les autres programmes comme le Fongip, la Der, l'ANPJ ou d’autres partenaires qui sont à Saint-Louis", indique Mme Diouf.

Au nom du 3FPT, Papa Moussa Dia, responsable de l'antenne locale, s’est félicité du partenariat avec la municipalité de Saint-Louis, avant de souligner la disponibilité de la structure à accompagner de telles initiatives. ‘’Nous avons bouclé un premier jet pour la pâtisserie. Mais d'autres modules de formation suivront. Le 3FPT reste également ouvert pour accompagner les porteurs de projets les plus pertinents surtout ceux tournés vers l’entrepreneuriat", déclare Pape Moussa Dia.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS