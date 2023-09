Sous la houlette du ministre Mansour Faye, la coalition Benno Bokk Yaakaar/Saint-Louis déclare adhérer totalement au choix d'Amadou Ba comme candidat de BBY à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Les responsables de la coordination départementale de la majorité présidentielle comptent respecter les directives du président Macky Sall en soutenant son choix concerté et collégial.

Mansour Faye, coordonnateur départemental de BBY/Saint-Louis, déclare que la coalition présidentielle marque son adhésion à ce choix du président Macky Sall, tout en appelant à l’unisson et à l’unité de tous les responsables, militants et sympathisants autour de l’essentiel, pour assurer à leur coalition une victoire éclatante au soir du 25 février 2024.

Pour le maire de Saint-Louis, le choix du camarade Amadou Ba est donc le choix de la préservation d’un legs qu’est le PSE, programme de gouvernance économique et politique devant assurer l’émergence effective du Sénégal d’ici 2035 à travers des plans d’actions prioritaires.

Toutefois, les responsables de la coordination départementale de BBY de Saint-Louis invitent le camarade Amadou Ba à privilégier le dialogue, la concertation et à s’appuyer sur toutes les structures et instances de la coalition et de la majorité présidentielle élargie (structures de femmes, de jeunes, de cadres, de sages, conférences des leaders, etc.), pour mobiliser toutes les forces vives de la nation autour de sa candidature. Car, soulignent-ils, l’APR, la coalition et la majorité présidentielle sont des instances bien structurées ayant permis depuis 2012 d’assurer des victoires très larges à la coalition à toutes les élections présidentielles, législatives, locales.

Face à la presse, les responsables de la coordination départementale de la majorité présidentielle ont remercié le président Macky Sall de ce choix consensuel et, dans la même foulée, l'ont félicité pour, à travers le PSE, avoir placé le Sénégal de manière irrévocable sur les rampes de l’émergence.

Les leaders de la coordination départementale de BBY de Saint-Louis retiennent du président Sall un sens élevé du patriotisme et de la responsabilité, une volonté renouvelée de servir ce Sénégal par la consolidation des acquis démocratiques, l’instauration de la bonne gouvernance et de l’État de droit, la transformation structurelle des bases de l’économie et l’autonomisation de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais par son inclusion effective dans le tissu économique.

IBRAHIMA BOCAR SENE (SAINT-LOUIS)