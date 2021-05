Situé à une dizaine de kilomètres de Saint-Louis, le village de Ricotte, dans la commune de Ndiébèbe-Gandiol, s'est réveillé lundi dernier dans l'émoi et la consternation, suite au meurtre d'un jeune ressortissant guinéen, A. Barry, poignardé par un de ses compatriotes, I. Bâ, au cours d'une bagarre.

En débarquant à Saint-Louis et employés comme des saisonniers dans les périmètres maraîchers de Gandiol, les deux jeunes amis guinéens ne savaient pas que l'un ôterait la vie de l'autre loin de leur Guinée natale. Selon des sources proches de l'enquête, la bagarre qui a viré au drame est partie d'une banale histoire de raillerie entre copains. Ne pouvant plus supporter les moqueries dont il fait l'objet, le meurtrier, âgé seulement de 20 ans, a commencé à insulter ses camarades de chambre. Une offense que le plus âgé du groupe n'a pas voulu laisser passer. Alors survint la bagarre. Dominé par son grand frère qui le rouait de coups de poing, le jeune Guinéen sortit un couteau, poignardant son compatriote âgé de 33 ans. Il est mort sur le coup.

Surpris par la tournure dramatique des événements, les autres saisonniers se sont jetés sur le meurtrier pour lui régler son compte. Une sévère bastonnade qui lui a valu son évacuation aux urgences de l'hôpital régional de Saint-Louis.

Alertées par les cris et les pleurs des saisonniers, les populations du village de Ricotte ont avisé les sapeurs-pompiers qui se sont transportés sur les lieux pour l'enlèvement du corps sans vie du jeune Guinéen et le déposer à la morgue. Après avoir reçu des soins à l'hôpital, le mis en cause est actuellement en garde à vue à la brigade territoriale de la gendarmerie de Saint-Louis.

Pour élucider le meurtre et situer les responsabilités, les hommes en bleu, sous les ordres du commandant de brigade Sané, ont ouvert une enquête.

Ibrahima Bocar SENE (Saint-Louis)