Quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, les rues et grandes avenues de la capitale du Nord ont été envahies par une marée humaine célébrant la victoire non encore officielle de la liste Pastef. Les premières tendances ont donné largement vainqueur Ousmane Sonko dans le département.

La liste Pastef Les Patriotes et sa tête de liste départementale, Yacine Samb, occupent provisoirement la première place des résultats sortis des urnes à l’issue des élections législatives anticipées. Les militants pastefiens et leurs alliés l’ont manifesté durant toute la nuit d’hier à travers les rues de la vieille ville. Les grands centres que polarisent Saint-Louis ont été remportés haut la main par Pastef Les Patriotes. C’est le cas dans la Langue de Barbarie où tous les centres témoins ont été raflés. À Guet-Ndar, aux écoles Abdoulaye Mbengue Khaly et Cheikh Touré, Pastef a obtenu un cumul de 3 439 voix, suivi de Gox Yu Bess avec 687 voix, l’inter-coalition Takku Wallu avec 429 votes et Sam Sa Kaddu avec 61 voix. À Goxu Mbacc et à Ndar Toute, c’est le même scénario.

Dans ces sous-quartiers de la Langue de Barbarie, Pastef a trôné de loin devant ses deux challengers les plus immédiats, Gox Yu Bess et Takku Wallu. Une situation similaire a également été notée dans le faubourg de Sor où tous les grands centres de vote ont été remportés haut la main par Pastef, avec des écarts dépassant les 250 voix par bureau de vote. C’est le cas au centre Mame Rawane Ngom où les 16 bureaux de vote ont été raflés par Pastef, suivi de loin par les coalitions Takku Wallu et Sam Sa Kaddu.

Dans le quartier de Pikine, l’un des plus peuplés de la commune, tous les centres de vote ont été gagnés par l’équipe de Sonko. La razzia du Pastef n’a pas épargné le centre de vote du maire de Saint-Louis où Mansour Faye a été battu à plate couture. Concernant le département de Saint-Louis, même si certains lieux de vote de la commune de Gandon ont résisté à l'assaut des pastefiens, le département est tombé provisoirement dans la besace de la liste Pastef Les Patriotes.

IBRAHIMA BOCAR SENE, SAINT-LOUIS