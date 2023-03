La ville de Saint-Louis a accueilli hier la caravane de partage et d’échanges sur les résultats et conclusions des rapports ITIE portant sur l’année 2021 et le premier semestre de 2022. Pour la région de Saint-Louis, la contribution des sociétés gazières et minières s’élève à 7,1 milliards de FCFA en 2021, en attendant l’exploitation du gisement gazier de GTA.

Le CRD spécial qui a été présidé par le gouverneur adjoint chargé du développement, Modou Mamoune Diop, a servi de tribune aux responsables de l'ITIE et aux participants pour renforcer l’accès aux informations fiables relatives aux projets extractifs. Pour le représentant de la Présidente du comité national, les résultats du présent Rapport ITIE font état d’une contribution globale s'élevant à 223,15 milliards de FCFA, dont 206,04 milliards FCFA affectés au budget de l’Etat.

Le total des revenus générés par le secteur extractif au Sénégal en 2021 a évolué de 38,99 milliards de FCFA par rapport à l’exercice 2020, enregistrant ainsi, une hausse de 21,8%. ‘’Les revenus du secteur minier sont également en hausse de 40,16 milliards de FCFA, passant de 162,85 milliards de FCFA en 2020 à 203,01 milliards de FCFA en 2021", a déclaré M. Thioune.

Soulignant que la hausse des revenus s'explique principalement par divers facteurs. "L’augmentation des productions d’or, la hausse des prix du zircon et des phosphates entre 2020 et 2021. La hausse des redevances minières payées par les mines d’or (Sabodala-Massawa et Mako) passant de 17 847 798 473 FCFA en 2020 à 25 001 275 245 FCFA en 2021. Les paiements cumulés de Barrick gold de 9 678 167 296 FCFA au titre de redressements fiscaux. L’évolution des paiements perçus par le Trésor au titre des dividendes et de l’IRVM et de l’IS recouvrés par les Impôts", a-t-il poursuivi.

Concernant la région de Saint-Louis, la contribution des sociétés gazières et minières s’élève à 7,1 milliards de FCFA en 2021, en attendant l’exploitation du gisement gazier de GTA. Pour l’année 2021, un montant de 192 938 202 FCFA a été dégagé par BP pour la région de Saint-Louis. Mais, a signalé le représentant de la présidente du comité, au-delà de l’analyse des données des Rapports ITIE, il s’agit de développer des stratégies pour le développement du Contenu local et d’orientation des dépenses sociales vers les services sociaux de base, notamment les infrastructures sanitaires et celles pour l’Education et la formation. "C’est pour cette raison, que le Comité national a sollicité la création d’espaces de dialogue permanents avec les différentes parties prenantes afin d’atteindre les objectifs de développement à la base. De façon spécifique, la mise sur pied d’un cadre régional de concertation sur la gouvernance des industries extractives peut être considéré parmi les actions prioritaires à mener", a soutenu M. Thioune.

D'ailleurs, le Comité national a prévu avec l’appui des autorités, d’organiser un forum communautaire ce samedi à Ndiébène Gandiol. Le rapport informe que sur 139,5 milliards de dépenses liées à la sous-traitance et à la fourniture de biens et services effectuées par BP, seuls 2 792 299 527 FCFA ont été captés par les entreprises détenues majoritairement par des nationaux.

Les entreprises détenues par les Sénégalais doivent être mieux sensibilisées sur les « mines » d’opportunités qui existent dans le secteur extractif.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS