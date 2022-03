Le Projet de relèvement d’urgence et de résilience de Saint-Louis (SERRP) travaille au relogement provisoire d’abord et définitif des sinistrés de la langue de Barbarie, au village de Djougob, dans la commune de Gandon.

Entre août 2017 et février 2018, d’importantes ondes de tempête ont causé des dommages considérables dans la langue de Barbarie. Des catastrophes qui avaient provoqué le déplacement de plusieurs familles guet-ndariennes vers des lieux plus sûrs. Ainsi, le site de Djougob, dans la commune de Gandon, a été choisi pour abriter les abris provisoires et les constructions définitives du projet. Pour Mamadou Daha Kane, chargé du suivi-évaluation du projet et expert à l’ADM, les 15 milliards et demi de francs CFA du PTBA 2022 permettront de construire aux sinistrés plus de 300 logements, sur un objectif de plus de 500 logements en dur destinés aux nouveaux venus et aux 1 500 sinistrés de la langue de Barbarie.

‘’Ces sinistrés qui vivent depuis quatre ans à Diougob, dans des unités mobiles d’habitation, seront les premiers à être relogés dans ces maisons en dur. Sur le terrain, on est en avance, puisque la viabilisation est terminée et le premier appel d’offres des travaux de construction est fait. Les premiers logements en dur seront réceptionnés en fin 2022. Pour plus de commodité, le financement sera également utilisé pour construire un CEM, une mosquée et plusieurs autres infrastructures qui permettront d’améliorer les conditions de vie des sinistrés de Djougob’’, a renseigné Daha Kane.

Pour le suivi du SERRP, l’adjointe au gouverneur chargée des affaires administratives a présidé hier une réunion spéciale du comité régional de pilotage pour l’évaluation des activités de 2021 et pour l’adoption du plan de travail et budget annuel (PTBA) 2022. Pour Fatou Moctar Fall, même s’il reste encore des choses à faire, les informations restituées au comité sont satisfaisantes et rassurantes.

‘’Pour l’année 2021, le PTBA du projet a permis de reloger sur le site de Diougob 453 familles sinistrées sur un total de plus de 500 de la langue de Barbarie, exposées aux risques côtiers et qui vivent sur la bande de sécurité des 20 m. Sur le site également, d’importants efforts sont faits pour améliorer les conditions de vie des populations déplacées. Et d’autres infrastructures de base sont en train d’être réalisées. Des actions qui sont essentielles pour des personnes qui sont dans la souffrance’’, a-t-elle déclaré à la presse.

Revenant sur le suivi-évaluation du projet, l’adjointe au gouverneur de Saint-Louis chargée des affaires administratives a annoncé que pour le Plan de travail et budget annuel (PTBA) 2022, une enveloppe de près de 15 milliards et demi de francs CFA a été dégagée et validée pour sa mise en œuvre.