Le Consortium Dekkandoo, en partenariat avec Plan International Sénégal, a remis une enveloppe de plus de 18 millions de francs CFA à 75 Associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC) du département de Saint-Louis. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre du Projet de renforcement de la nutrition à Saint-Louis (PRN2S), destiné à améliorer l’état nutritionnel et sanitaire des enfants âgés de 0 à 59 mois.

Le village de Rao Gare, dans le département de Saint-Louis, a accueilli le week-end dernier la cérémonie officielle de remise des Fonds de l’Entrepreneuriat pour le Développement des Activités sensibles à la Nutrition (FEDAN). L’événement, organisé par le Consortium Dekkandoo et son partenaire technique, marque une nouvelle étape dans la lutte contre la malnutrition infantile à travers le Projet de renforcement de la nutrition à Saint-Louis (PRN2S).

Au total, 75 Associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC) ont reçu une dotation globale de 18.750.000 francs CFA. Ces financements sont destinés à soutenir des activités génératrices de revenus et des initiatives favorisant une meilleure alimentation des enfants de 0 à 59 mois, grâce notamment à l’accès à des aliments riches en micronutriments.

Selon Abdou Khaly Mbodj, coordinateur global du Consortium, cette remise de fonds s’inscrit dans une stratégie globale de renforcement de la santé communautaire, considérée comme un pilier essentiel du système de santé. « Il s’agit d’accompagner les associations dans le développement d’activités sensibles à la nutrition tout en renforçant les capacités des bénéficiaires », a-t-il expliqué.

D’ailleurs, la cérémonie de remise de financement a également permis de féliciter 125 bénéficiaires ayant suivi une formation dans le cadre du programme Taku-Tekki, mis en œuvre avec l’appui du programme E4Y. D’après M. Mbodj, les participants ont bénéficié d’un accompagnement technique continu, avec des séances de suivi sur le terrain et un coaching régulier afin d’identifier les difficultés rencontrées et d’apporter des solutions adaptées.

Avant de rappeler que le projet intervient dans toutes les cinq communes du département de Saint-Louis à travers un réseau de 150 associations villageoises (AVEC). Grâce au soutien de Plan International Sénégal, les interventions couvrent désormais les zones de Fass et de Mpal, avec l’ambition de promouvoir des solutions locales durables en matière de nutrition.

Au nom des élus locaux, Amadou Tidiane Soniane, adjoint au maire de Gandon, s’est félicité de cette initiative qu’il considère comme un appui majeur aux collectivités territoriales. Il a souligné que la santé, en particulier celle des enfants, demeure une priorité pour les autorités locales. « Cette enveloppe vient soulager les populations. Lorsqu’un partenaire apporte un soutien de près de 19 millions de francs CFA, nous ne pouvons que saluer cette contribution », a-t-il déclaré.

Il a également estimé que cette intervention permet d’alléger les efforts financiers des collectivités dans le domaine de la santé, notamment en faveur des enfants en bas âge.

IBRAHIMA BOCAR SENE (SAINT LOUIS)