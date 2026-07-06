Publié le 6 Jul 2026 - 10:52

Jeunes leaders

 

"Digitalisation et compétitivité des entreprises sénégalaises". Tel était le thème de la deuxième édition du Forum et de la Nuit des LeadSen (Leaders du Sénégal). Les deux événements constituent le rendez-vous annuel des décideurs, dirigeants, entrepreneurs, experts, universitaires et acteurs du développement qui œuvrent à la transformation économique et sociale du Sénégal. Au menu, des panels de haut niveau, des expositions avec plus de 200 participants.

Dans son discours, le fondateur de LeadSen a soutenu que le contexte mondial évolue à une vitesse sans précédent. L’intelligence artificielle, dit-il, transforme les modèles économiques ; les données deviennent le nouveau pétrole ; la cybersécurité devient un enjeu de souveraineté et les entreprises sont confrontées à une concurrence mondiale accrue.

De ce fait, souligne-t-il, les innovations technologiques redéfinissent les métiers et les marchés et les opportunités. Face à ces mutations, indique Mamadou Dieng, une question fondamentale se pose : comment permettre aux entreprises sénégalaises de rester compétitives dans un monde de plus en plus digitalisé ? A ses yeux, la digitalisation n’est plus une option. Elle est devenue un facteur déterminant de performance, d’efficacité, d’innovation et de création de valeur. « Les entreprises qui réussiront demain seront celles qui sauront exploiter la puissance des données, intégrer les nouvelles technologies, renforcer leur cybersécurité, développer leurs talents et transformer leurs modèles d’affaires. Mais la technologie seule ne suffit pas. La véritable transformation repose avant tout sur le leadership.

Le leadership de celles et ceux qui osent innover, qui prennent des risques, qui transforment les contraintes en opportunités et ceux qui inspirent, fédèrent et construisent", a ajouté M. Dieng. Pour qui, un pays ne se transforme pas uniquement par ses infrastructures, mais se transforme grâce à ses femmes et ses hommes, ses entrepreneurs, ses chercheurs, ses ingénieurs, ses enseignants, ses dirigeants et sa jeunesse.

Section: 
politique
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