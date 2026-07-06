Après plusieurs tentatives de règlement à l'amiable, Impact'elle annonce son intention de saisir la justice pour protéger son existence légale.

L'Association Impact'elle, reconnue officiellement par l'État du Sénégal depuis le 7 juin 2022 sous le récépissé n°0020766/MINT/DGAT/DLPL/DAPA, est sortie de sa réserve. Dans un communiqué de presse signé par sa présidente fondatrice, Lamba Ka, la structure dénonce ce qu'elle considère comme une atteinte persistante à son identité associative à travers l'utilisation d'une dénomination presque identique par une autre organisation.

Selon le document, une structure exerce depuis plusieurs semaines sous l'appellation « Association Impact'elles », une similitude qui, selon les responsables d'Impact'elle, entretient une confusion auprès du public, des partenaires et des institutions. L'association affirme avoir privilégié, dès le départ, la voie du dialogue. Ses dirigeants expliquent avoir informé les initiatrices de cette nouvelle structure de l'existence légale et antérieure d'Impact'elle, tout en les invitant à adopter une autre dénomination afin d'éviter tout conflit.

Plusieurs médiations et démarches amiables auraient également été entreprises avec l'appui de personnes ressources, sans résultat. Le communiqué indique que, malgré ces échanges, les responsables concernées ont poursuivi leurs activités sous la même appellation, sans, selon Impact'elle, tenir compte des observations formulées ni des conséquences juridiques pouvant découler d'une telle situation.

Face à l'absence d'évolution, l'association affirme avoir mandaté un huissier de justice afin de notifier officiellement sa contestation. Elle soutient toutefois que cette notification n'a pas pu être remise, les personnes concernées ayant, selon elle, refusé de recevoir l'acte ou renvoyé la responsabilité à d'autres interlocuteurs.

Cette situation intervient alors que la structure visée a procédé à son lancement officiel en présence de hautes autorités de l'État, notamment la Première Dame, la ministre de la Famille et le ministre de la Santé. Impact'elle précise que son intention n'est pas de mettre en cause ces personnalités, estimant qu'elles n'auraient pas été informées du différend opposant les deux organisations.

Dans son communiqué, l'association reconnaît les objectifs affichés par cette initiative, notamment son engagement en faveur de la santé mentale. Elle estime cependant que la promotion de telles causes doit s'accompagner du respect des droits des organisations déjà légalement constituées, de leur identité et de leur réputation.

« Notre démarche n'a jamais consisté à empêcher qui que ce soit de créer une association ou de développer un projet au service de la communauté », souligne la présidente fondatrice. Elle insiste sur le fait que seule l'adoption d'une dénomination distincte aurait permis d'éviter une confusion préjudiciable pour toutes les parties.

À travers cette sortie publique, Impact'elle dit vouloir informer les autorités compétentes, ses partenaires ainsi que l'opinion nationale de cette situation. L'association réaffirme demeurer disponible pour toute solution amiable respectueuse des droits de chacun. Toutefois, elle avertit que, faute d'une régularisation rapide, elle engagera toutes les procédures judiciaires nécessaires afin d'obtenir la protection de son identité associative, de sa réputation et des droits attachés à son existence légale.

La présidente fondatrice dit renouveler sa confiance envers les institutions de la République et la justice sénégalaise, qu'elle appelle à faire prévaloir le droit. Elle rappelle enfin que « le respect des droits des autres n'est jamais un obstacle à l'engagement associatif ; il en constitue le premier fondement ».

Fatou Ba