Le maire de Thilmakha, Cheikh Ibra Ndiaye, accueille favorablement l'Acte IV de la décentralisation engagé par les autorités sénégalaises. Dans un entretien accordé à EnQuête, il décline ses attentes et sa vision pour sa commune.

À l'issue de la rencontre présidée jeudi au CICAD par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, consacrée au lancement de l'Acte IV de la décentralisation, le maire de Thilmakha a appelé à une réforme ambitieuse de la gouvernance territoriale. Pour Cheikh Ibra Ndiaye, cette nouvelle étape doit consacrer une autonomie réelle des collectivités territoriales afin qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle de moteurs du développement économique et social.

L'édile estime que la priorité consiste à renforcer les pouvoirs de décision des collectivités et à leur garantir une véritable autonomie financière. Celle-ci devrait, selon lui, s'appuyer sur une fiscalité locale plus performante, l'accroissement des ressources propres des communes ainsi que la mise en place de mécanismes innovants de financement des projets territoriaux.

Cheikh Ibra Ndiaye plaide également pour la création d'une fonction publique territoriale, qu'il considère comme un levier essentiel pour professionnaliser les administrations locales et améliorer la qualité des services rendus aux citoyens. Il préconise en outre un renforcement des capacités des élus locaux à travers la formation, un meilleur statut de l'élu et un accompagnement technique adapté aux réalités des collectivités.

Le maire de Thilmakha estime aussi indispensable de clarifier les compétences entre l'État, les communes et les départements afin d'éviter les chevauchements de responsabilités qui freinent l'efficacité de l'action publique. À cela s'ajoute, selon lui, la nécessité de promouvoir une gouvernance territoriale fondée sur la transparence, la redevabilité, la participation citoyenne et la digitalisation des services publics.

Avancées et limites de l’Acte III de la décentralisation

Revenant sur l'Acte III de la décentralisation, Cheikh Ibra Ndiaye reconnaît les avancées qu'il a permises, notamment avec la communalisation intégrale du Sénégal. Il relève toutefois que cette réforme est restée limitée par l'insuffisance des moyens financiers, humains et techniques accordés aux collectivités territoriales ainsi que par une répartition encore imparfaite des responsabilités entre l'État et les collectivités.

À ses yeux, l'Acte IV devra précisément apporter des réponses à ces insuffisances afin de rendre la gouvernance territoriale plus efficace, plus autonome et davantage tournée vers les besoins des citoyens.

Pour la commune de Thilmakha, le maire voit dans cette réforme une opportunité d'accélérer plusieurs projets structurants. Il cite notamment l'amélioration des infrastructures routières reliant les communes voisines, le développement de périmètres agricoles et de marchés à vocation intercommunale, ainsi que le renforcement de l'accès aux services sociaux de base, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'eau potable.

L'élu local mise également sur l'Acte IV pour attirer davantage d'investissements grâce à des projets structurants portés à l'échelle des pôles-territoires. Il évoque notamment le projet d'implantation du pôle industriel de Thiès à Thilmakha, pour lequel une assiette foncière de 300 hectares a déjà été délibérée. Ce projet devrait, selon lui, constituer un puissant levier de création d'emplois et de dynamisation de l'économie locale.

Au-delà de ces investissements, Cheikh Ibra Ndiaye affiche une ambition claire : faire de Thilmakha une commune productive, résiliente, inclusive et attractive, en parfaite adéquation avec les objectifs de la Vision Sénégal 2050. Cette ambition repose sur le développement d'une agriculture moderne, la promotion de l'entrepreneuriat local, la réalisation d'infrastructures de qualité, la valorisation du capital humain et l'instauration d'une gouvernance de proximité.