Publié le 2 Jul 2026 - 10:14

Marie Rose Faye dirige le cabinet de Sonko

 

Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a porté son choix sur Marie Rose Khady Fatou Faye pour diriger son cabinet. Cette nomination, annoncée mercredi, intervient dans le cadre de la mise en place de l'équipe qui accompagnera le nouveau président de l'institution parlementaire dans l'exercice de ses fonctions.

À ce poste, Marie Rose Faye sera notamment chargée de coordonner les activités du cabinet, d'assurer le suivi des dossiers institutionnels et de veiller aux relations avec les différents acteurs de l'Assemblée nationale. Cette désignation marque le retour de l'ancienne secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, à un poste de premier plan. Elle avait quitté le gouvernement à la suite de la dissolution de celui-ci après le départ d'Ousmane Sonko de la Primature. Avant son entrée au gouvernement en septembre 2025, Marie Rose Khady Fatou Faye dirigeait l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME).

Diplômée en management des ressources humaines de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l'ISFOGEP-ESSEC, elle a effectué l'essentiel de sa carrière en France, où elle a occupé plusieurs fonctions de direction dans les secteurs du recrutement et des ressources humaines, avant de revenir au Sénégal en 2024. Son parcours, partagé entre le secteur privé, la gestion publique et la communication gouvernementale, constitue l'un des principaux atouts mis en avant pour cette nomination. À la tête du cabinet du président de l'Assemblée nationale, elle sera appelée à jouer un rôle central dans la coordination des activités de la deuxième institution de la République et dans l'accompagnement des priorités parlementaires d'Ousmane Sonko.

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politique
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