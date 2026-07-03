Thierno Alassane Sall dénonce une « personnalisation » du fonctionnement de l'Assemblée Le coordonnateur des députés non-inscrits, Thierno Alassane Sall, a consacré une large partie de son intervention hier à la conférence de presse des parlementaires de l’opposition à une critique sévère de la conduite des travaux parlementaires par le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko. À ses yeux, les incidents ayant émaillé l'examen de la révision constitutionnelle ne constituent pas un fait isolé, mais l'illustration d'une dégradation progressive du fonctionnement de l'institution. Le député estime que cette évolution est perceptible depuis l'installation d'Ousmane Sonko au perchoir. À l'appui de son argumentaire, il a évoqué sa propre expérience, affirmant s'être vu refuser la parole alors qu'il sollicitait un rappel au règlement. « Ousmane Sonko a commencé sa dictature dès son installation. J'ai fait un rappel du règlement, mais je n'ai jamais obtenu la parole », a-t-il soutenu. Pour Thierno Alassane Sall, la séance du 29 juin a mis en évidence un paradoxe. Alors que la réforme constitutionnelle était présentée comme un texte destiné à renforcer les prérogatives du Parlement, son déroulement aurait, selon lui, démontré une concentration excessive du pouvoir autour du président de l'Assemblée nationale. « Ils voulaient donner plus de pouvoirs à l'Assemblée nationale. En réalité, nous avons compris que l'hémicycle se résume à une seule personne. La démocratie est en train de dégringoler avec Pastef », a-t-il déclaré. L'ancien ministre a également assuré que le différend autour de la prise de parole d'Abdou Mbow ne faisait pas l'objet d'une véritable controverse juridique. Selon lui, plusieurs députés de la majorité étaient conscients que le règlement intérieur autorisait le député de Takku Wallu Sénégal à reprendre la parole. Il affirme notamment que Guy Marius Sagna aurait lui-même rappelé cette disposition au président de l'Assemblée. D'après Thierno Alassane Sall, certains élus de la majorité auraient même envisagé de demander une suspension de séance afin de corriger ce qu'ils considéraient comme une erreur de procédure, sans parvenir à infléchir la décision du président. À ses yeux, ce refus d'appliquer les règles de fonctionnement de l'institution dépasse le simple incident de séance. Il y voit une remise en cause des fondements mêmes de l'État de droit. « La charte de la République a été malmenée. Les députés de Pastef ont choisi de passer outre la République face à un seul homme qui impose sa volonté », a-t-il lancé. Le député non-inscrit a ensuite élargi sa critique à la gouvernance institutionnelle. Selon lui, Ousmane Sonko chercherait, après avoir quitté la Primature, à reconstituer à la tête de l'Assemblée nationale un pouvoir comparable à celui qu'il exerçait au gouvernement, en imposant des règles adaptées à ses propres objectifs politiques. Il a également dénoncé la célérité avec laquelle la révision constitutionnelle a été examinée. Le recours à la procédure d'urgence, destiné selon lui à faire adopter le texte avant le 30 juin, aurait empêché un débat parlementaire approfondi. Dans le même temps, il a reproché à la majorité de ne pas avoir porté à la connaissance des députés l'avis du président de la République sur cette proposition de loi, aussi bien lors des travaux en commission qu'en séance plénière. Au terme de son intervention, Thierno Alassane Sall a directement mis en cause le chef de l'État. Il estime que Bassirou Diomaye Faye cautionne la situation actuelle en laissant, selon lui, le président de l'Assemblée exercer une influence prépondérante sur les institutions. « Le président de la République laisse faire. Il partage le pouvoir avec Ousmane Sonko et ils dirigent le pays ensemble », a-t-il affirmé. Considérant que les mécanismes institutionnels n'ont pas permis de mettre un terme à ce qu'il qualifie de dérive, le coordonnateur des députés non-inscrits a appelé les organisations de la société civile, les magistrats, les universitaires et l'ensemble des forces citoyennes à se mobiliser pour défendre, selon lui, les principes démocratiques et les institutions de la République.