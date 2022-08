Hier, les électeurs de Saint-Louis ne se sont pas rendus en masse aux urnes pour voter. En dépit de quelques couacs vite résolus par les autorités administratives, les opérations de vote ont démarré à 8 h dans la totalité des bureaux de vote des différents centres du département de Saint-Louis. À la fermeture des bureaux de vote, le taux de participation était de 49,49 %.

Le tour effectué dans certains bureaux de vote a permis de constater quelques manquements dans l’organisation. À 8 h déjà, au centre de Diamaguène, dans le faubourg de Sor avec ses 9 bureaux, l’un des plus grands lieux de vote de la ville, tous les bureaux avaient effectivement débuté leurs opérations, à part le bureau n°2 où les membres s’affairaient autour de la mise en place du matériel électoral. Le matin, ce sont surtout les personnes d’âge mûr qui avaient pris d’assaut les centres. Une faible affluence qui a été constatée durant toute la mi-journée, puisque vers 13 h, le taux de participation était de 12 %. D'ailleurs, la situation avait poussé les différentes têtes de liste à lancer un appel à l'endroit des populations pour qu'elles sortent pour voter. Un appel qui a reçu un écho favorable, car dans l'après-midi, les jeunes et les femmes étaient plus nombreux dans les centres de vote.

Comme annoncé par la météo, la pluie s'est aussi invitée au scrutin. Une fine pluie a arrosé pendant une trentaine de minutes la vieille cité. Venue accomplir son devoir citoyen à l'école Macoudou Ndiaye de Ndiolofène, la tête de liste départementale de la coalition BBY/Saint-Louis, Mansour Faye, a salué le calme et la sérénité des électeurs dans les différents centres du département de Saint-Louis, malgré la faible affluence enregistrée en ce début de scrutin. Pour le leader de la coalition présidentielle, ce fait peut s'expliquer par la pluie matinale qui s'est abattue sur Saint-Louis. Les leaders de l'opposition, en l'occurrence Dethié Fall de la coalition Yewwi-Wallu, Moussa Diop, tête de liste départementale d’Aar/Sénégal ont également accompli leur vote respectivement à Léona et à Balacoss.

Ce dernier a profité de sa déclaration à la presse pour inviter les populations à venir voter dans la paix et aux jeunes de sécuriser le vote dans la légalité. Abba Mbaye, tête de liste départementale de Yewi-Wallu et Ousmane Wade de la liste Bokk Gis Gis ont voté et invité les jeunes à aller accomplir leur devoir citoyen.

Il faut signaler qu’à part ces errements au début du vote, aucun autre incident majeur n’a été noté sur le territoire communal.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS