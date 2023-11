La capitale du Nord abrite, pendant cinq jours, la première session ordinaire de la Conférence épiscopale du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. Une rencontre qui servira de cadre aux évêques de ces pays d'aborder différents points dont la vie de l'Église et des sujets d'actualités politiques et sociales.

Saint-Louis accueille des hommes d’Église. Pour l’évêque du diocèse de Thiès, Son Excellence Monseigneur André Guèye, leur conclave dans la vieille cité est une rencontre d’échanges, de concertation et de fraternité qui réunit annuellement tous les évêques des diocèses de différents pays du Sénégal, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Cap-Vert. Une occasion qui leur permet de discuter des problèmes internes de l’Église, mais aussi de l'actualité. D'ailleurs, la tension latente notée dans l'espace politique sénégalais et l'émigration irrégulière se sont invitées dans les débats à l'ouverture des travaux.

À en croire l’administrateur apostolique du diocèse de Saint-Louis, monseigneur André Guèye, les nombreux troubles sont dus à un manque de repères, surtout dans la frange jeune.

Face à la presse, l'évêque du diocèse de Thiès a déploré la situation chaotique du phénomène de l’émigration irrégulière “Barça ou Barsakh” avant de lancer un appel aux jeunes à plus de patience. “La vie ne se limite pas seulement à la possession matérielle. La vie n’a pas de prix et les réussites économique et matérielle ne peuvent la remplacer. La vie est sacrée”, a-t-il soutenu.

Raison pour laquelle, a-t-il poursuivi, la première session ordinaire de la Conférence épiscopale du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau sera un cadre pour les différents évêques d’apporter leur contribution à la résolution de ce fléau. Avant d’inviter les pays d’accueil à traiter avec plus d'humanisme et de dignité les migrants qui débarquent sur leur sol. “Ces derniers, quelle que soit leur situation, sont avant tout des humains qui se soucient de leur avenir et non des animaux”, a rappelé l'évêque du diocèse de Thiès, Son Excellence Monseigneur André Guèye.

Revenant sur la situation politique tendue, les évêques ont appelé les différents acteurs politiques à prendre de la hauteur et à mettre l'intérêt général devant tout autre intérêt. Pour des élections libres, transparentes et sans violence en février 2024, les hommes d'Église ont formulé des prières.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS