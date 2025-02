Saint-Louis SNR

Une grosse épine vient d’être retirée des pieds des principaux, des corps professoraux, des élèves et des partenaires sociaux des collèges de Keur Mbaye et d’Alpha Mayoro Wellé. Ces deux CEM du département de Dagana ont reçu, samedi dernier, un important lot d’équipements informatiques et de reproduction qui leur permettra de travailler dans de meilleures conditions. Pour Me Babacar Ndiaye, directeur général de la Société nationale de recouvrement (SNR), cette activité s’inscrit dans la politique d'assistance aux établissements scolaires et à l'amélioration des politiques éducatives du Sénégal.

«’’L'éducation est un domaine qui rencontre des problèmes, surtout d'ordre matériel. Raison pour laquelle, nous ne ménagerons aucun effort pour les aider à trouver des solutions dans ce domaine. L'État central fait déjà beaucoup d'efforts. Mais il n’a pas seulement en charge le secteur de l'éducation. Donc, en tant que direction, nous apportons aussi notre soutien à l'État du Sénégal pour améliorer les conditions d'études de ses élèves. D’où les motivations de la cérémonie de remise de matériels informatiques et reprographiques qui s'est tenue à Dagana’’, a soutenu Me Babacar Ndiaye. Pour le directeur général de la Société nationale de recouvrement (SNR), l’éducation est un droit pour tous les enfants du Sénégal. C’est pourquoi, a ajouté Me Ndiaye, les élèves des zones reculées doivent bénéficier des mêmes conditions d’études que leurs collègues des centres urbains.

...«’’En tant que société nationale qui est au service de l’éducation, la SRN a offert aux deux établissements des ordinateurs fixes, des photocopieuses, des imprimantes et des rames de papiers. Ce qui permettra aux bénéficiaires d’avoir les mêmes chances d’étude et de travail des grandes villes’’, a souligné Me Babacar Ndiaye. D’ailleurs, les autorités académiques du département de Dagana et les principaux des deux CEM se sont réjouis du don avant de rassurer les responsables de la SRN qu’ils en feraient bon usage. ‘’Cet important lot de matériels informatiques et reprographiques reçu sera un plus dans le travail des corps professoraux et des administrations des écoles bénéficiaires. Un plus qui contribuera également aux résultats puisque c’était un besoin exprimé depuis plusieurs années.

Donc nous ne remercierons jamais assez la SNR en tant que partenaire de l’Éducation nationale’’, a déclaré le principal du CEM Alpha Mayoro Wellé de Dagana-commune. La Société nationale de recouvrement (SNR) a été créée par la loi n°91-21 du 16 février 1991 pour permettre à l’État d’assurer les conditions d’un recouvrement correct des créances pour le remboursement des dépôts gelés de la clientèle des banques dissoutes. Mais dans le cadre de ses responsabilités sociétales d’entreprise, elle s’est faite la partenaire de l’éducation.