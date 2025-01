La 4e édition de la nuit Walo Excellence s'est tenue sous le thème de la promotion socioéconomique. Plusieurs acteurs issus de différents secteurs de la région du Nord ont été récompensés pour leurs brillantes réalisations. Une cérémonie que l’initiateur de l’événement a saisie pour louer la résilience des acteurs face aux sinistres survenus dans la vallée et dans l’agriculture en 2024.

L’année 2024 a été particulière et restera à jamais gravée dans les mémoires des populations de la région de Saint-Louis. Pour Oumar Ndiaye, administrateur de la plateforme Walo Digital News et promoteur de l’événement, c’est l’année qui aura totalement perturbé la production agricole, avec son lot de sinistres, de baisse de rendements et un énorme taux d'endettement des acteurs. C'est pourquoi, a-t-il ajouté, les assises de la riziculture récemment organisées à Saint-Louis constituent une révolution pour la relance économique et la reconstruction du pays.

‘’Pour contribuer à la politique de relance de l’économie nationale avec la Vision Sénégal 2050, la filière riz a mené une bataille dans l'unité et pour un seul objectif : la souveraineté alimentaire. Notre ambition pour le Sénégal justifie que nous nourrissions des projets d’intelligences collectives portés dans un bel élan d’unité et de vision partagée. Nous sommes pour la compétition économique et l’émulation nous conforte dans l’idée que les leaders et décideurs doivent faire corps avec l’État afin de relever ensemble tous les défis de la souveraineté alimentaire’’, a déclaré Oumar Ndiaye.

Il a également signalé que cette cérémonie de remise de distinctions est une occasion de mettre sous les projecteurs des femmes et des hommes, connus et anonymes, qui, par leurs qualités professionnelles, mais aussi humaines et sociales, contribuent de manière exceptionnelle, significative et innovante au rayonnement du Walo et du pays. ‘’Ce grand événement stratégique des talents et leaders sénégalais est un rendez-vous de motivation des acteurs, de référence et de distinction de la réussite et de l’excellence sénégalaise. Nous pensons que Walo Excellence a largement contribué à changer la perception de l’entreprise et des leaders dans la vallée. Mais il va sans dire que nous avons toujours besoin de l’État et d’interlocuteurs à l’écoute de nos demandes pour une intelligence collective’’, a soutenu l’administrateur de la plateforme Walo Digital News.

Pour Oumar Ndiaye, la 4e édition, placée sous le sceau de la promotion socioéconomique interpelle tous sur les capacités stratégiques à apporter dans la vallée les meilleures innovations des grands événements nationaux de l’Excellence et du Leadership.

IBRAHIMA BOCAR SENE, SAINT-LOUIS