Saisie de médicaments à la Patte d’Oie 

Zang Hai Dong, les docteurs Aliou Ba et Mamour Niang, Wong Don Wang et Chérif Ba sont placés sous mandat de dépôt. Cités dans l’affaire de la saisie des médicaments non-autorisés à la vente au Sénégal, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, mise en danger de la vie d’autrui et trafic international de médicaments.

Mercredi 14 avril 2021, la police avait saisi une importante quantité de médicaments, dans un immeuble sis à la Patte d’Oie Builders. Les enquêteurs ne tarderont pas à mettre la main sur les présumés propriétaires de ces produits prohibés.